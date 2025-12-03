Понад 50% жінок думають про припинення стосунків: названо головну причину

Понад 50% жінок визнають, що думають про припинення стосунків, якщо їх партнер втратить роботу або не зможе забезпечити фінансову стабільність. Про це свідчить нове опитування щодо стосунків.

Стосунки. Ілюстративне фото

Дослідники встановили, що багато учасників ставлять фінансове забезпечення вище, ніж емоційну сумісність.

Результати дослідження показують мінливу динаміку сучасних стосунків, де економічний тиск та очікування, пов'язані з рівнем життя, дуже впливають на довгострокові стосунки. Багато учасників дослідження основною причиною розриву стосунків назвали стрес, викликаний фінансовою нестабільністю.

Хоча критики стверджують, що ця тенденція показує зниження рівня лояльності, експерти кажуть, що це також відображає зростання вартості життя та практичні реалії, з якими стикаються пари, намагаючись підтримувати стабільність.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вийти швидше заміж — було мрією жінок багатьох поколінь. Чоловік, діти, сім'я — саме в цьому багато жінок бачили свою реалізацію та покликання. Однак зараз тенденції змінюються.

Якщо у 1970 році близько 9 з 10 жінок виходили заміж до 30 років, то сьогодні цей показник ближче до 3 із 10. Близько 32% жінок виходять заміж до 30 років. Ці зміни свідчать про еволюцію соціальних пріоритетів за останні півстоліття. Певну роль у переосмисленні шлюбу відіграли освіта, кар'єрні цілі, фінансова незалежність та зміна поглядів на відносини.

В Україні ще 20 років тому жінки найчастіше виходили заміж у 20-23 роки, а чоловіки одружувалися у 24-27 років. Однак зараз ці показники змінилися.



