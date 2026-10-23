Кохання згасає непомітно: 6 тривожних ознак, що час завершити роман

Чому люди залишаються разом, навіть коли стосунки більше не приносять радості? Опитування показало, що багатьох утримують надія на зміни та страх перед невідомим.

Стосунки. Ілюстративне фото

Менше змістовних розмов, окремі кімнати та зникнення спільних занять — шість ознак можуть свідчити про те, що романтичні стосунки втрачають колишню близькість, пише Mirror.

Шість ознак, що стосунки втрачають іскру

За результатами опитування, найхарактерніші сигнали згасання близькості такі:

Менше змістовних розмов. Партнери дедалі рідше обговорюють те, що для них справді важливо. Телефон замість спілкування. Люди частіше обирають телефонні дзвінки, а не особисті розмови. Перегляд телевізора в різних кімнатах. Спільний відпочинок поступається окремому дозвіллю. Відсутність спільних захоплень. Партнери більше не знаходять занять, які цікаві обом. Сон в окремих ліжках. Це також увійшло до переліку ознак, які можуть супроводжувати втрату близькості. Зникнення побачень. Пара перестає приділяти час романтичному спілкуванню.

Ці ознаки не означають, що стосунки обов'язково приречені, однак можуть свідчити про віддалення партнерів.

Чому люди бояться розірвати стосунки

Опитування також показало, чому люди продовжують стосунки, навіть коли відчувають, що вони втратили колишню близькість. Серед тих, хто залишався разом довше, ніж вважав за потрібне, 63% сподівалися, що ситуація покращиться, а 33% боялися змін.

Автори дослідження порівняли цю поведінку зі звичкою зберігати старі речі, навіть якщо вони вже не працюють належним чином.

Зокрема, 47% опитаних користувалися своєю мікрохвильовою піччю довше, ніж тривали їхні романтичні стосунки, а 36% зберігали прилад, попри проблеми в роботі.

Головний висновок: якщо спілкування, спільні заняття та романтична близькість зникають, це привід чесно поговорити про стан стосунків. Самі лише ці ознаки не є підставою для розриву, але ігнорувати тривале віддалення теж не варто.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому жінки припиняють стосунки.



