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Любит или ненавидит: как распознать сигналы от женщины

Три намека, которые свидетельствуют о ее благосклонности к тебе

сегодня, 21:21
Автор:

Павел Зинченко

Женщины - это загадка. Как их понять неизвестно даже самому искушенному мужчине. Они общаются с нами с помощью намеков, загадочных взглядов, недосказанных фраз. Тяжело рассмотреть среди этого шифра сигналы, которые свидетельствовали бы о ее благосклонном отношении к тебе. Именно поэтому мы сегодня расскажем тебе о некоторых таких сигналах. Поможет нам в этом изданиеmport.

Любит или ненавидит: как распознать сигналы от женщины

Улыбается тебе

Женская улыбка (не путай с зубоскальством на твои глупые шуточки) – первый ее шаг к сближению. Если улыбается тебе - значит ты ей не противен. А это уже важный шаг к успеху.

Внимательно смотрит на твои губы

Внимательно разглядывая твои губы, женщина примеряется к ним, представляя, как будет проходить ваш первый поцелуй. Чаще всего такое внимание к нижней части твоего лица свидетельствует именно об этом. Ну или может ты не можешь нормально говорить  и она хочет по губах распознать твое бормотание.

Поет тебе дифирамбы

Как ты сам понимаешь, любой комплимент, сказанный даме – это пустой звук. Любой комплимент, сказанный дамой – серьезнейший намек на прекрасное к тебе отношение. Настолько прекрасное, что, по всей видимости, она не прочь сделать его еще лучшим.

Если заметил за потенциальной избранницей хоть некоторые из этих сигналов, то будь уверен - правильной дорогой идешь. Также издание "Комментарии" расскажет, как пережить отношения на расстоянии.


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