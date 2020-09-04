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Как пережить отношения на расстоянии: несколько советов мужчинам

Не стоит падать духом, если отношения на расстоянии закончились разрывом

сегодня, 15:34
Автор:

Павел Зинченко

Иногда влюбленным парам приходится переживать период отношений на расстоянии. Кто-то сразу же ставит на них крест, считая, что перспективы в них нет никакой. Кто-то же наоборот, считает их необходимым опытом, который поможет разобраться в отношениях и, если повезет, еще больше скрепить их. Независимо от того, к какой категории относишься ты, мы позволим себе дать тебе несколько советов, которые могут пригодиться, если столкнешься с этой ситуацией. Поможет нам в этом портал mport.

Контрольно-пропускные пункты и финиш

Как пережить отношения на расстоянии: несколько советов мужчинам

С самого начала следует четко оговорить сроки разлуки. Такие отношения длиться вечно не могут. Их финалом может быть окончание ее учебы или твоего трудового договора. Обсудите возможность встреч: раз в неделю или раз в месяц, это уж как получится. Если свадьбой дело все равно вряд ли кончится, то лучше сразу сворачивай удочки.

Общение — залог успеха

Здесь помогут цифровые технологии. Сейчас нет необходимости в дорогих междугородных телефонных звонках. Вы можете общаться со своей избранницей через Skype, социальные сети, или же писать друг другу электронные письма. Можно даже обмениваться фотками. Но не перестарайтесь. Одного-двух видеозвонков в неделю и несколько коротких сообщений на протяжении дня будет вполне достаточно.

Избегай безумия

Для психики это нелегкое испытание. Если ты искренне любишь ее, то первые несколько недель разлуки станут сущим адом. Лучшее лекарство - з головой окунуться в то дело, ради которого ты уехал: усердно работай - если это командировка, прилежно учись - если это учеба. Не забывай гулять, изучать новые края, иногда отдыхать в баре с кружечкой пива в руке. И не запрещай девушке проводить время по своему усмотрению, знакомиться с новыми людьми.

Время на вашей стороне

Время, как правило, проходит быстрее, чем ты думаешь. Недели и месяцы пролетят, и вы доберетесь до победного финиша. А если пережить расставание не удалось, и отношения прекратились - значит оно того не стоило. Двигайтесь дальше.

Надеемся, что не зависимо от конечного результата, опыт отношений на расстояние пойдет тебе на пользу. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти ошибках, которые пары совершают в отношениях.


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