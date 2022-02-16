Лучший завтрак: как приготовить полезную творожно-тыквенную запеканку

Воздушная запеканка с суперразрезом, колодец витаминов! Запеканка с таким волшебным узором и жизнеутверждающим цветом придется по вкусу всем. Советуем приготовить запеканку с тыквой под названием Зебра. А через 40 минут, пока она будет выпекаться, вы успеете заняться утренними ритуалами, пишет delo-vcusa.

Завтрак - фото из открытых источников

Ингредиенты:



Творог от 5% 450 г



Яйца 2 шт.

Сметана 10% 100 г

Кукурузный крахмал 1 ст.л

Сахар или подсластитель

Мак (по желанию) 2 ст.л

Ваниль

Тыквенное пюре 500 г

Яйца 2 шт.

Кукурузный крахмал 2 ст.л

Сахар или подсластитель

Цедра одного апельсина

Как приготовить:



Взбейте блендером все ингредиенты для творожного слоя



Натрите цедру апельсина на мелкой терке

Смешайте венчиком ингредиенты для тыквенного слоя

Выложите по 1-2 столовых ложки каждого слоя в форму, в произвольном порядке

Поставьте в духовку при температуре 180 градусов на 40-50 минут

Напомним, в McDonald's бывает сложно устоять перед хрустящей и ароматной картошкой фри. Но такое блюдо можно с легкостью приготовить в домашних условиях, при чем оно будет даже полезнее для здоровья. Как же сэкономить и порадовать домочадцев? Об этом на своей странице в Instagram рассказала диетолог Лаура Форд. Что потребуется для рецепта: 3-4 клубня картофеля, 1 ч. л. оливкового масла на чесноке, 1 лук, приправы из чеснока и трав, а также соль (по вкусу). Способ приготовления: в первую очередь, займитесь приготовлением специального чесночного оливкового масла. Для этого возьмите чеснок, лук и 1 ст. л. растительного масла, смешайте ингредиенты в кастрюле, поставьте ее на средний огонь на 5-10 минут. Тем временем, помойте и почистите картофель, нарежьте его полосками, полейте маслом, добавьте приправ и соли.

Все тщательно перемешайте. Отправьте картофель во фритюрницу или духовку (предварительно разогрев ее до температуры 200 градусов) на 20 минут. Потом картофель переверните и готовьте еще минут 10-15, пока не появиться золотистая корочка. Приятного аппетита!

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