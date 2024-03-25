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50 лет исследований: ученые выяснили главную причину, которая разрушает отношения

Исследование, в котором приняло участие 40 тысяч пар и занявшее 50 лет, назвало основную причину, которая может разрушить отношения.

сегодня, 16:25
Автор:
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Slava Kot
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Доктор Джон Готтман на протяжении 50 лет наблюдал за 40 тысячами пар, изучая их отношения. Ученый выяснил главную причину, ведущую к разрыву, даже длительных отношений. Оказалось, что это нехватка общения, а точнее – неправильный способ общения с партнером.

50 лет исследований: ученые выяснили главную причину, которая разрушает отношения

Основная причина, которая разрушает отношения. Фото из открытых источников

Доктор Джон Готтман в книге "Что предвещает развод?" проанализировал итоги 50-летних исследований. По его словам, главной причиной, которая портит отношения и ведет к их разрушениям, стало неправильное общение между партнерами.

"Например, в одном лабораторном исследовании мы смогли с 94% точностью предсказать, будет ли брак продолжаться. Это произошло после наблюдения за парами в течение всего 15 минут", — пишет Готтман и указывает, что основной анализ стало поведение партнеров и их разговор.

Ученый назвал четыре способа общения с партнером, которые приводят к разрыву:

  • презрение: выражение неуважения к партнерам (обзывание, насмешка, закачивание глаз);
  • критика: нападки на характер партнера;
  • защита: защитить себя от критики, оправдываясь или перекладывая вину;
  • прокрастинация: избегание общения из-за игнорирования, отложения проблем или намека на отсутствие времени.

По словам Готтмана, презрение – самая большая угроза для отношений. Это будет проявляться не только в отсутствии уважения к другому человеку, но и в желании доказать, что ты лучше и более ценный человек. Исследователь указывает, что партнеры вместо того, чтобы вместе противостоять миру, воюют друг с другом.

Коллеги Готтмана доктора Джессика Гриффин и Пеппер Шварц объясняют, что решающее значение для отношений имеют детали, на которые мы часто не обращаем внимания. По их словам, когда партнер хочет показать, что ему что-нибудь интересно, важен сигнал, который мы ему посылаем.

Самым желанным в этом случае является проявление активного интереса. Это действие показывает партнеру, что его чувства важны для нас, его замечают, слушают и любят. Это создает прочную основу для отношений и укрепляет их, добавляют учёные.

Ученые отмечают, что существует несколько простых способов, помогающих партнеру почувствовать, что его замечают. К ним относятся: улыбка, зрительный контакт, просьба о помощи или услуге, слова "доброго утра", "спокойной ночи" и физический контакт — объятия или поцелуй.

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Источник: https://www.cnbc.com/2023/03/03/no-1-thing-that-destroys-relationships-say-psychology-researchers-who-studied-couples-for-50-years.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 17:07

Ти диви! Ось така юдейська тактика як в середині України зі своїм суспільством, так і з сусідами! Тільки розкрадання додати. Ось зараз нацисти знов на Польщу напали: спокійно спостерігала, як ракета на нас летіла. А те що тисячі мажорів Порошенка Садового Данілова іншої корупційної нечисті юдейців та чиновників, спокійно з безпечних місць роками спостерігають - те пусте. Бандерівці так і не вибачились перед поляками за свої військові злочини - просто ховались дохнучи як щури. Старий герой України: Наша Ряба Косюк зі старими Герегами Рінатом Веревськими ... також не вибачились за шкоду нанесену півмільярдному ЄС. Як і не вибачились перед українцями за свій схематоз у 2010х-2013х роках з "куркою у воді" для ваги. Можна нескінченно продовжувати перелік обрізаного нацистського шахрайства всюди де діставали їх лапки.

Йдіть нахуй

сегодня, 16:59

Пеппер Шварц. Дуже смішно. Чорний перець.


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