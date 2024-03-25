50 лет исследований: ученые выяснили главную причину, которая разрушает отношения

Доктор Джон Готтман на протяжении 50 лет наблюдал за 40 тысячами пар, изучая их отношения. Ученый выяснил главную причину, ведущую к разрыву, даже длительных отношений. Оказалось, что это нехватка общения, а точнее – неправильный способ общения с партнером.



Основная причина, которая разрушает отношения. Фото из открытых источников

Доктор Джон Готтман в книге "Что предвещает развод?" проанализировал итоги 50-летних исследований. По его словам, главной причиной, которая портит отношения и ведет к их разрушениям, стало неправильное общение между партнерами.

"Например, в одном лабораторном исследовании мы смогли с 94% точностью предсказать, будет ли брак продолжаться. Это произошло после наблюдения за парами в течение всего 15 минут", — пишет Готтман и указывает, что основной анализ стало поведение партнеров и их разговор.

Ученый назвал четыре способа общения с партнером, которые приводят к разрыву:

презрение : выражение неуважения к партнерам (обзывание, насмешка, закачивание глаз);

: выражение неуважения к партнерам (обзывание, насмешка, закачивание глаз); критика : нападки на характер партнера;

: нападки на характер партнера; защита : защитить себя от критики, оправдываясь или перекладывая вину;

: защитить себя от критики, оправдываясь или перекладывая вину; прокрастинация: избегание общения из-за игнорирования, отложения проблем или намека на отсутствие времени.

По словам Готтмана, презрение – самая большая угроза для отношений. Это будет проявляться не только в отсутствии уважения к другому человеку, но и в желании доказать, что ты лучше и более ценный человек. Исследователь указывает, что партнеры вместо того, чтобы вместе противостоять миру, воюют друг с другом.

Коллеги Готтмана доктора Джессика Гриффин и Пеппер Шварц объясняют, что решающее значение для отношений имеют детали, на которые мы часто не обращаем внимания. По их словам, когда партнер хочет показать, что ему что-нибудь интересно, важен сигнал, который мы ему посылаем.

Самым желанным в этом случае является проявление активного интереса. Это действие показывает партнеру, что его чувства важны для нас, его замечают, слушают и любят. Это создает прочную основу для отношений и укрепляет их, добавляют учёные.

Ученые отмечают, что существует несколько простых способов, помогающих партнеру почувствовать, что его замечают. К ним относятся: улыбка, зрительный контакт, просьба о помощи или услуге, слова "доброго утра", "спокойной ночи" и физический контакт — объятия или поцелуй.

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