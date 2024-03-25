50 лет исследований: ученые выяснили главную причину, которая разрушает отношения

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Доктор Джон Готтман на протяжении 50 лет наблюдал за 40 тысячами пар, изучая их отношения. Ученый выяснил главную причину, ведущую к разрыву, даже длительных отношений. Оказалось, что это нехватка общения, а точнее – неправильный способ общения с партнером.
Основная причина, которая разрушает отношения. Фото из открытых источников
Доктор Джон Готтман в книге "Что предвещает развод?" проанализировал итоги 50-летних исследований. По его словам, главной причиной, которая портит отношения и ведет к их разрушениям, стало неправильное общение между партнерами.
Ученый назвал четыре способа общения с партнером, которые приводят к разрыву:
По словам Готтмана, презрение – самая большая угроза для отношений. Это будет проявляться не только в отсутствии уважения к другому человеку, но и в желании доказать, что ты лучше и более ценный человек. Исследователь указывает, что партнеры вместо того, чтобы вместе противостоять миру, воюют друг с другом.
Коллеги Готтмана доктора Джессика Гриффин и Пеппер Шварц объясняют, что решающее значение для отношений имеют детали, на которые мы часто не обращаем внимания. По их словам, когда партнер хочет показать, что ему что-нибудь интересно, важен сигнал, который мы ему посылаем.
Самым желанным в этом случае является проявление активного интереса. Это действие показывает партнеру, что его чувства важны для нас, его замечают, слушают и любят. Это создает прочную основу для отношений и укрепляет их, добавляют учёные.
Ученые отмечают, что существует несколько простых способов, помогающих партнеру почувствовать, что его замечают. К ним относятся: улыбка, зрительный контакт, просьба о помощи или услуге, слова "доброго утра", "спокойной ночи" и физический контакт — объятия или поцелуй.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сексолог разрушила основные мифы о сексе, в которые верят украинцы.
Также "Комментарии" писали о семи вещах, которые делают все мужчины, но никогда не признаются об этом.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 17:07
Ти диви! Ось така юдейська тактика як в середині України зі своїм суспільством, так і з сусідами! Тільки розкрадання додати. Ось зараз нацисти знов на Польщу напали: спокійно спостерігала, як ракета на нас летіла. А те що тисячі мажорів Порошенка Садового Данілова іншої корупційної нечисті юдейців та чиновників, спокійно з безпечних місць роками спостерігають - те пусте. Бандерівці так і не вибачились перед поляками за свої військові злочини - просто ховались дохнучи як щури. Старий герой України: Наша Ряба Косюк зі старими Герегами Рінатом Веревськими ... також не вибачились за шкоду нанесену півмільярдному ЄС. Як і не вибачились перед українцями за свій схематоз у 2010х-2013х роках з "куркою у воді" для ваги. Можна нескінченно продовжувати перелік обрізаного нацистського шахрайства всюди де діставали їх лапки.
Йдіть нахуй
сегодня, 16:59
Пеппер Шварц. Дуже смішно. Чорний перець.