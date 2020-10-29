5 советов психолога, как простить измену и сохранить отношения

Измена близкого человека — одна из крупнейших разрушительных ран, которую наносит партнер. Восстановить свое доверие и любовь к человеку, который обманул — очень трудно, но возможно. Для этого нужна долгая и усердная работа над отношениями с обеих сторон.

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Психолог Сэм Луи в издании Psychology Today делится действенными стратегиями, которые помогут простить партнеру, уменьшить боль и начать все с чистого листа.

1) Прозрачность и открытость

Часто об измене узнают совсем неожиданно — из переписки, забытых вещей, фотографий. Когда измена и в дальнейшем скрывается и не обсуждается, она с каждым днем все больше разрушает человека. Поэтому лучше честно рассказать и покаяться в содеянном, предоставить главные факты.

Такая тактика может вернуть хоть какую-то часть доверия партнера и заверить, что тайн между вами больше нет.

2) Самоанализ и анализ ситуации

Если пара нацелена на сохранение отношений — ей нужно много говорить и выяснить причину измены. Благодаря этому уменьшается возможность следующих измен. Это можно сделать как самостоятельно, так и на приеме у психолога. Главное не бояться и говорить искренне.

3) Устранить триггеры, которые толкают на измену

После обсуждения причины измены, следует устранить те триггеры, которые побуждают "идти налево". Если такие факторы все равно остаются в жизни человека, следует быть очень осторожным и не давать второй половинке повода для ревности.

Например, прошлая измена произошла в командировке. На этот раз, если любимый человек поехала в командировку, договоритесь, чтобы он больше звонил, разговаривал с вами, не заставлял сомневаться в верности.

4) Анализ прошедшего и нынешнего поведения

Проанализируйте свои нынешние отношения и прошедшие. Возможно, вас уже не раз предавали? Если это действительно так, стоит записаться на прием к психологу и проработать возможные причины такого поведения, изменить психологическую модель.

5) Проговаривайте свою боль, не держите все в себе

Важно опустошить боль внутри, а не держать ее в дальнейшем. Если вам хочется говорить об измене — говорите. Таким образом и вам станет легче, и партнер осознает, что он принес много страданий, а также поймет, что повторять не стоит.

Сэм Луи подытожил, что путь к прощению и установлению доверия — долгий и трудный, но если два человека и в дальнейшем хотят быть вместе, его можно пройти и вернуть угасшие чувства.

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