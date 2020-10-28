Что нужно мужчине в отношениях - ТОП-5

Чтобы построить долгие и положительные отношения, в которых каждый будет чувствовать себя комфортно, следует знать, что нужно второй половинке. Чтобы женщины меньше ломали себе над этим голову, издание Cosmopolitan подготовило ТОП-5 потребностей, которые необходимы мужчинам в отношениях.

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1) Понимание жизненных позиций и целей человека

Каждому человеку важно, чтобы его ценили как отдельную личность со всеми особенностями и взглядами на жизнь. Мужчина требует, чтобы его полюбили не как материал для создания идеала, а как уже сложившегося, уверенного в своих целях человека. Поэтому стоит принимать все его стремления, вкусы и странности, если вы его действительно любите.

2) Быть в курсе всего, что происходит в отношениях

Мужчина также любит поговорить, а еще больше он любит узнавать об отношениях, вас и всем, что вас окружает. Поэтому ему важно, что вы делаете на выходных, как относятся к нему ваши родственники и друзья. Он стремится узнавать больше, потому что ему это действительно интересно. Поэтому порадуйте его несколькими словами и откровенными рассказами.

3) Физическая и эмоциональная верность

Все привыкли говорить о физической измене и все знают, что физическая измена — это больно. Но иногда откровенное общение с кем-то другим ранит еще больше. Если ты проводишь много времени со своим другом или товарищем, делишься секретами с ним, но не рассказываешь их любимому, такие действия могут ранить еще сильнее.

4) Уважение его личного пространства

Каждый человек имеет право делать то, что ему нравится и иногда видеться с друзьями, отрываться или побыть наедине. Вспомни, как для тебя важны шопинг, салоны красоты. Как иногда хочется уделить время только себе. У мужчин тоже есть такие потребности, только другие интересы.

5) Адекватное отношение к его близким и друзьям

Ты можешь не любить его друзей, ведь все люди не могут нравиться — это факт. Но ты должна относиться к ним с уважением и быть вполне нейтральной. Запрещать встречи с родственниками или друзьями также плохая тактика. Можно не приглашать их к себе домой, но стоит отпускать к ним свою вторую половинку.

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