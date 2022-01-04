7 секретов улучшения отношений со второй половинкой в новом году – эксперты

Отношения никогда не бывают легкими, и пандемия в очередной раз испытала их и браки бесчисленным количеством способов. Независимо от того, нужно ли вам наладить отношения с партнером, или вы только пытаетесь найти вторую половинку, терапевты могут оказать помощь. Ниже специалисты по психическому здоровью для издания Fox News раскрыли свои лучшие советы по улучшению отношений с половинкой в 2022 году.

Улыбающаяся пара - Fox News

1. Улучшите коммуникацию.

Если вы хотите иметь успешные и счастливые отношения со своим партнером, очень важно наладить здоровое общение. Одна из самых больших проблем, когда дело доходит до общения, состоит в том, что мы часто не слушаем, чтобы понять, а слушаем, чтобы ответить. Стараемся понять, а не быть понятным ", – говорит Лин Стернлихт, терапевт и соучредитель Family Addiction Specialist .

Лин отмечает ценности использования высказываний "Я", чтобы выразить то, что вы чувствуете, и использование принципа "XYZ": я чувствую X, когда вы делаете Y в ситуации Z". Избегайте таких выражений, как "ты делаешь меня ___________". Никто не может заставить вас что-либо говорить или делать; берите на себя ответственность – говорит Лин.

2. Ориентируйтесь на тембр голоса.

Говоря об общении и том, что вы должны сказать своему партнеру с помощью голоса, нужно учитывать тембр, который играет важное значение в построении коммуникации.

"Это всегда касается тона. Мы можем распознать легкое изменение тона в голосе партнера. Работайте над своим тембром. Поработайте над своим "Можешь ли ты, пожалуйста..." Просьбы могут казаться игривыми, требовательными или снисходительными. Это все зависит от тона", – говорит Линн Закери, терапевт из района Чикаго.

3. Избегайте чрезмерной критичности.

Если вы имеете дело с множеством ненужных аргументов в свою сторону, вы не одиноки, поскольку пандемия повысила напряженность дома.

"Легко попасть в ловушку негатива и спора со своим партнером. Вместо этого будьте положительны, указывайте на его преимущества и не забудьте сказать своему партнеру, что вы в нем цените. Ваша половинка с большей вероятностью выслушает вас и будет уважать ваши чувства и мысли, когда вы будете положительными, чем если вы будете только критиковать ", – говорит Штернлихт.

4. Знайте, что не всегда нужно соглашаться со своим партнером.

Да, нормально не соглашаться со своей половинкой.

"Если вы способны признать точку зрения своего партнера, его позицию, жесткую линию, это его успокоит", — говорит Закери.

Рассмотрим сценарий, по которому ваш партнер желает переехать в другой город, а вы желаете остаться.

"Это жесткая линия для вас обоих. Это может стать напряженным моментом, наполненным обидами, или это может быть дискуссия, которая куда-то приведет вас обоих. Следовательно, важно общаться и куда-нибудь двигаться. Выскажите еще раз причины, чтобы полностью понять их. Потом повторите причины без осуждений и грубого тона", — говорит Закери.

Вы можете обнаружить, что дискуссия даст вам более глубокое понимание того, чем руководствуется ваш партнер, принимая решения, или даже изменит вашу точку зрения.

5. Проведите некоторое время по отдельности.

Это может показаться нелогичным, но создание определенного удаленного физического пространства от вашего партнера может улучшить ваши отношения.

"Обычно, когда человек хочет улучшить свои отношения со своей второй половинкой, он думает, что им, возможно, необходимо проводить больше времени вместе, но некоторым парам может быть полезно противоположное мышление", – говорит Штернлихт, отмечая, что это особенно своевременный совет под время пандемии, поскольку многие пары проводят вместе время почти 24/7.

Как отмечает Штернлихт, каждый человек может извлечь выгоду из своего времени и пространства, чтобы побыть в одиночестве или провести отдельно время с друзьями и со своей семьей. Пребывание подальше от своего партнера может дать вам понять, что вы скучаете по нему, и может помочь вам восстановить связь.

6. Будьте ответственны.

"Легко найти недостатки в нашем партнере из-за проблем в отношениях, но очень важно брать на себя ответственность. Признайте свои недостатки в отношениях, берите на себя ответственность и работайте над изменениями", — предлагает Штернлихт.

Наряду с ответственностью, эгоизм (производительным образом) может оказаться полезным.

"Не бойтесь эгоистически тратить свое время, работая над собой, независимо от того, означает ли это больше затрат времени по уходу за собой, физических упражнений или времени в одиночестве. Быть эгоистом, чтобы улучшить себя, может быть бескорыстным поступком, способным улучшить отношения", — делится Штернлихт.

7. Регулярно встречайтесь.

Закери советует парам регулярно задавать друг другу вопросы типа "Как дела? Чувствуем ли мы обе связи? Почему мы устали? Что работает? Что нет?" Потом необходимо провести некоторое время, обсуждая эти вопросы вместе.

"Слушайте друг друга. Если в отношениях все хорошо, то они вроде бы не похожи на работу, но, тем не менее, это работа", — говорит Закери, добавляя, что никогда не видела счастливых отношений, которые не требовали бы много работы.

Как сообщали ранее "Комментарии", психологи перечислили несколько способов, с помощью которых можно выбраться из созависимых отношений.

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