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Какие женские привычки способны «убить» любовь

Семейный психолог Андрей Николаев рассказал, какие женские привычки в отношениях могут «убить» любовь

6 июня 2021, 23:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Есть женские привычки, которые укрепляют союз и делают отношения более гармоничными, но есть и такие, что "убивают" любовь и приводят к полному разрыву. Семейный психолог Андрей Николаев рассказал, чего не стоит делать женщинам, если они хотят сохранить отношения. 

Какие женские привычки способны «убить» любовь

Какие привычки женщин убивают любовь / фото: depositphotos

На своей странице в Instagram эксперт отметил, что некоторые привычки представительниц прекрасного пола, на первый взгляд, кажутся безобидными, но вполне реально могут привести к разводу.

- Использование тела как средство манипулирования. Запрет на интимную близость в наказание за проступок вряд ли забудется мужчиной, хотя он и может воспринять это с долей иронии.

- Вторжение в личное пространство. В самом начале совместной жизни это может казаться даже забавным. Но со временем вызывает естественное негодование. Женщины, как правило, более социальны, чем мужчины, поэтому они не всегда видят проблему в нарушении личных границ. А вот для мужчины очень важно соблюдать территориальность, даже в пределах своего дома.

- Долгие эмоциональные разговоры. Мужчина воспринимает краткие послания и логические цепочки. Все, что сверх, вызывает настороженность, воспринимается с опаской. Приберегите эмоциональные длительные монологи для подруг. А в разговоре с мужчиной старайтесь быть менее импульсивными и контролировать свои эмоции.

- Напускная стеснительность. В небольших количествах скромность высоко ценится мужчинами. Но если вы намерено строите из себя простушку, стремитесь скрыть свои достоинства и показаться глупее, вы рискуете вообще потерять доверие партнера, когда обман раскроется.

- Открытые манипуляции. Мужчины все еще несколько опасаются умных женщин, и, если видят исходящие от нее интриги, стремятся к "бегству". Кроме того, открытые манипуляции часто вызывают ответную агрессию. Здоровый способ взаимодействия с любимым человеком — открытый разговор и искреннее выражение своих желаний.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки в отношениях сближают партнеров.


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