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Назван самый главный признак грядущего развода

Профессор психологии Джон Готтман назвал самый первый и главный признак грядущего развода или расставания

сегодня, 14:40
Автор:

Светлана Шкурупий

К сожалению, многие браки заканчиваются разводами и причин, почему люди решили идти разными дорогами, на самом деле, множество. Профессор психологии Джон Готтман долгие годы изучал поведение супружеских пар, чтобы определить, что является главной причиной расставания и можно ли его предотвратить.

Назван самый главный признак грядущего развода

Как понять, что вы на грани развода / Фото: Pixabay

Семейный консультант издал книгу под названием "Семь принципов счастливого брака" и рассказал, что в ходе своих исследований на тему отношений, выяснил, что главным предвестником развода является одно качество — презрение. Да, чувство отвращения, раздражения, закатывание глаз и негативные мысли в сторону партнера говорят о том, что в ваших отношениях начались серьезные проблемы. Психолог говорит, что каждая пара должна вовремя осознать, что презрение наносит браку серьезный вред.

Джон Готтман говорит, что раздражение от того или иного поведения партнера или его привычек — явление нормальное, но нельзя дать ему перерасти в отвращение или презрение — самые разрушающие качества любви. У всех пар есть трудности, но то, как вы их решаете — с добротой или презрением, определяет дальнейшую судьбу вашего союза. 

Психолог говорит, что партнеры, которые избегают разговоров о своих проблемах обречены на развод. По его мнению, есть "четыре всадника", то есть признака грядущего развода: презрение, критика, обструкция и защитная реакция. Все они плохо влияют и на взаимоотношения партнеров, и на их эмоциональное здоровье. 

Эксперт советует не поддаваться злости и не выяснять отношения с любимым человеком, когда вы находитесь в состоянии агрессии или сильно раздражены. В таких моменты, лучше отложить беседу, чтобы не усугубить ситуацию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему украинцы массово разводятся — объяснение психолога.


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Источник: https://www.cosmo.com.ua/nayden-perviy-i-samiy-glavniy-priznak-gryadushchego-razvoda-ili-rasstavaniya/
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