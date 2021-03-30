Как «друзья» могут разрушить отношения: опасные сигналы

К сожалению, довольно часто случаются ситуации, когда близкие друзья предают и разрушают вашу идиллию в отношениях или браке. Психолог Анастасия Лысакова рассказала по каким сигналам можно понять, что вы общаетесь с псевдодругом.

Как на отношения влияют друзья (фото из открытых источников)

Сложно описать чувства, когда приходит осознание, что твоя близкая подруга или друг делают все, чтобы увести вашего партнера. После такого "ножа в спине" верить не хочется никому и никогда. Поэтому нужно быть внимательнее и обращать внимание на следующие детали:

"Случайно" рассказала вашу тайну

Представьте ситуацию, что вы по секрету рассказываете близкой подруге о том, что не хотите на выходных ехать к родственникам своего возлюбленного и планируете притвориться больной или сказать, что вас срочно вызвали на работу. И спустя несколько дней, ваш муж или молодой человек приходит к вам с претензией, почему вам не нравятся его родственники, ведь они хорошие люди. Конечно же его осведомленность может стать для вас шоком. И чтобы избежать скандала, нужно будет аккуратно объяснить, почему вы не хотите ехать. Но не всегда получается найти выход из ситуации мирно. И что самое ужасное, когда вы пытаетесь узнать правду у той самой подруги, она уходит в несознанку — утверждает, что ничего никому не говорила или клянется, что не со зла проболталась. Да только навряд ли человек, который то и дело "случайно" рассказывает то, о чем его просили молчать, перестанет это делать в дальнейшем. Особенно если его цель — внести разлад в ваши отношения.

Нарушает общую реальность пары

Хорошо, когда есть много друзей и вы часто с ними видитесь, но у пары должно быть какое-то общее занятие, только для двоих, которое бы их сближало. Но бывает так, что подруга или друг нежелательно "врастают" в ваше увлечение, привлекая внимание к своей персоне или же увлечение вашего партнера, чтобы с ним сблизиться. В таких случаях, важно определить границы.

Общается с вашим партнером за вашей спиной

Многим, возможно, знакомо ревностное отношение к друзьям. Например, когда вы знакомите двух своих товарищей из разных компаний, а потом узнаешь, что они классно проводят время без вас. Это неприятно, но не смертельно. Однако ситуация начинает "играть" другими красками, когда речь идет о вашем партнере и подруге. Тут уже становится не по себе. Представьте только, что вы рассказываете мужу о том, что ваша подруга заболела. Но в ответ слышите, что он в курсе. Оказывается, что она накануне ему писала, а он просто забыл вам сказать. Это тревожный звоночек, который, в том числе может говорить о том, что друг семьи не такой уж и друг.

Выставлять вас в худшем свете

Стоит задуматься, когда подруга хвастается своими достижениями перед вашим мужем или молодым человеком намекая ему, что она намного лучше вас. Пусть даже она все сводит в шутку, согласитесь, что ситуация неприятная. К слову, здесь важно учитывать и реакцию вашего избранника.

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