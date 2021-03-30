logo
Русский Українська

BTC/USD

59020.00

ETH/USD

1840.48

LTC/USD

197.67

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг отношения Как «друзья» могут разрушить отношения: опасные сигналы
commentss НОВОСТИ Все новости

Как «друзья» могут разрушить отношения: опасные сигналы

Далеко не все люди оправдывают наше доверие

сегодня, 20:35
Автор:

Светлана Шкурупий

К сожалению, довольно часто случаются ситуации, когда близкие друзья предают и разрушают вашу идиллию в отношениях или браке. Психолог Анастасия Лысакова рассказала по каким сигналам можно понять, что вы общаетесь с псевдодругом.

Как «друзья» могут разрушить отношения: опасные сигналы

Как на отношения влияют друзья (фото из открытых источников)

Сложно описать чувства, когда приходит осознание, что твоя близкая подруга или друг делают все, чтобы увести вашего партнера. После такого "ножа в спине" верить не хочется никому и никогда. Поэтому нужно быть внимательнее и обращать внимание на следующие детали: 

"Случайно" рассказала вашу тайну 

Представьте ситуацию, что вы по секрету рассказываете близкой подруге о том, что не хотите на выходных ехать к родственникам своего возлюбленного и планируете притвориться больной или сказать, что вас срочно вызвали на работу. И спустя несколько дней, ваш муж или молодой человек приходит к вам с претензией, почему вам не нравятся его родственники, ведь они хорошие люди. Конечно же его осведомленность может стать для вас шоком. И чтобы избежать скандала, нужно будет аккуратно объяснить, почему вы не хотите ехать. Но не всегда получается найти выход из ситуации мирно. И что самое ужасное, когда вы пытаетесь узнать правду у той самой подруги, она уходит в несознанку — утверждает, что ничего никому не говорила или клянется, что не со зла проболталась.  Да только навряд ли человек, который то и дело "случайно" рассказывает то, о чем его просили молчать, перестанет это делать в дальнейшем. Особенно если его цель — внести разлад в ваши отношения. 

Нарушает общую реальность пары

Хорошо, когда есть много друзей и вы часто с ними видитесь, но у пары должно быть какое-то общее занятие, только для двоих, которое бы их сближало. Но бывает так, что подруга или друг нежелательно "врастают" в ваше увлечение, привлекая внимание к своей персоне или же увлечение вашего партнера, чтобы с ним сблизиться. В таких случаях, важно определить границы. 

Общается с вашим партнером за вашей спиной

Многим, возможно, знакомо ревностное отношение к друзьям. Например, когда вы знакомите двух своих товарищей из разных компаний, а потом узнаешь, что они классно проводят время без вас. Это неприятно, но не смертельно. Однако ситуация начинает "играть" другими красками, когда речь идет о вашем партнере и подруге. Тут уже становится не по себе. Представьте только, что вы рассказываете мужу о том, что ваша подруга заболела. Но в ответ слышите, что он в курсе. Оказывается, что она накануне ему писала, а он просто забыл вам сказать. Это тревожный звоночек, который, в том числе может говорить о том, что друг семьи не такой уж и друг.

Выставлять вас в худшем свете

Стоит задуматься, когда подруга хвастается своими достижениями перед вашим мужем или молодым человеком намекая ему, что она намного лучше вас. Пусть даже она все сводит в шутку, согласитесь, что ситуация неприятная. К слову, здесь важно учитывать и реакцию вашего избранника. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки в отношениях сближают пару. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lisa.ru/psichologia/682432-kak-druzya-semi-razrushayut-braki-4-opasnyh-signala/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ