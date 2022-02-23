Какие два правила могут навсегда изменить вашу личную жизнь

В каждых отношениях бывают непростые периоды, когда партнеры начинают не понимать друг друга и накапливать обиды. Но в таком случае необходимо вместе бороться с трудностями, если есть такое желание. Психологи назвали всего два правила, которые помогут партнерам наладить личную жизнь.

Как изменить личную жизнь в лучшую сторону (фото из открытых источников)

Правило № 1. В отношениях должно быть легко

Согласитесь, зачем состоять в отношениях, в которых вам сложно? Со "своим" человеком вам будет легко с первых минут общения, и никто не захочет его усложнять, потому что, находясь вместе вы будете испытывать невероятный комфорт. Запомните, что не нужно ни за кем бегать, выпрашивать внимание или любовь, потому что эти отношения уже заведомо будут сложными и, скорее всего, токсичными. Не поддавайтесь и ищите людей, с которыми вам не нужно примерять какие-то образы и стараться делать все возможное, чтобы им понравиться. Просто — значит хорошо. Сложно — значит плохо. И это аксиома.

Правило № 2. Отношения должны приносить радость

Если отношения стали в тягость и не приносят удовольствие и радость уже большое количество времени, то пора их заканчивать. Особенно, когда у партнеров нет даже стремления пытаться найти общий язык и вернуть прежнюю гармонию. Зачем быть в отношениях, наполненных стрессом, упреками, обидами и психологическим насилием. Как только из отношений уходит радость — они становятся бесполезными. Не нужно тянуть все это "ради детей", "потому что привык", "а вдруг не найду никого другого".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что доктор психологии Шари Стайнс перечислила список фраз, которые нельзя пропускать мимо ушей, находясь в отношениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!