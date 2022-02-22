"Тревожные звонки": какие фразы нельзя игнорировать в отношениях

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Светлана Шкурупий
Построить
гармоничные отношения бывает довольно сложно, потому что все чаще люди
сталкиваются с абьюзом, который приводит к психологическим проблемам. Эксперт
Шари Стайнс рассказала, по каким признакам можно узнать эмоциональное насилие и
какие фразы партнера должны насторожить.
Что нельзя игнорировать в отношениях (фото из открытых источников)
Доктор
психологии отметила, что на первый взгляд, партнер может казаться абсолютно
"нормальным", но он будет использовать любую тактику и манипуляции,
чтобы подорвать вашу самооценку и получить контроль. Вот какие фразы довольно
часто используют обидчики.
"Тебе невозможно
угодить"
Эксперты
говорят, что абьюзеры мастерски умеют манипулировать другими людьми, особенно
второй половинкой. Он может сказать что-то в духе "дом выглядит не таким грязным,
как в прошлый раз, когда ты убирала". В этой фразе скрыто косвенное оскорбление
и когда другой партнер начнет возражать, то последует отрицание, что ему все не
так и невозможно угодить.
"Ну и где теперь
твои друзья?"
Очень
часто абьюзеры делают так, чтобы изолировать свою "жертву" от других,
лишая тем самым поддержки и даже личного пространства. Потом начинают психологическое
давление, демонстрируя насколько у вас плохие друзья, а он/она — хороший.
"Ты не знаешь, о
чем говоришь"
Психолог
говорит, что, выговаривая подобную фразу, партнер хочет психологически надавить
на вас, чтобы вы усомнились в собственных убеждениях и воспоминаниях.
"Моя бывшая
(бывший) был лучше тебя"
Никто
не любит, когда его сравнивают с другими, особенно с бывшими возлюбленными,
ведь это способ "задеть" самооценку и ударить по больному месту.
Абьюзеры могут сравнивать внешность, интеллект и другие качества, чтобы
пристыдить партнера.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, с помощью каких признаков вы можете
определить, что строите отношения с абьюзером.
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