"Тревожные звонки": какие фразы нельзя игнорировать в отношениях

Построить гармоничные отношения бывает довольно сложно, потому что все чаще люди сталкиваются с абьюзом, который приводит к психологическим проблемам. Эксперт Шари Стайнс рассказала, по каким признакам можно узнать эмоциональное насилие и какие фразы партнера должны насторожить.

Что нельзя игнорировать в отношениях (фото из открытых источников)

Доктор психологии отметила, что на первый взгляд, партнер может казаться абсолютно "нормальным", но он будет использовать любую тактику и манипуляции, чтобы подорвать вашу самооценку и получить контроль. Вот какие фразы довольно часто используют обидчики.

"Тебе невозможно угодить"

Эксперты говорят, что абьюзеры мастерски умеют манипулировать другими людьми, особенно второй половинкой. Он может сказать что-то в духе "дом выглядит не таким грязным, как в прошлый раз, когда ты убирала". В этой фразе скрыто косвенное оскорбление и когда другой партнер начнет возражать, то последует отрицание, что ему все не так и невозможно угодить.

"Ну и где теперь твои друзья?"

Очень часто абьюзеры делают так, чтобы изолировать свою "жертву" от других, лишая тем самым поддержки и даже личного пространства. Потом начинают психологическое давление, демонстрируя насколько у вас плохие друзья, а он/она — хороший.

"Ты не знаешь, о чем говоришь"

Психолог говорит, что, выговаривая подобную фразу, партнер хочет психологически надавить на вас, чтобы вы усомнились в собственных убеждениях и воспоминаниях.

"Моя бывшая (бывший) был лучше тебя"

Никто не любит, когда его сравнивают с другими, особенно с бывшими возлюбленными, ведь это способ "задеть" самооценку и ударить по больному месту. Абьюзеры могут сравнивать внешность, интеллект и другие качества, чтобы пристыдить партнера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, с помощью каких признаков вы можете определить, что строите отношения с абьюзером.

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