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Главная Новости Досуг отношения Как женский стресс влияет на мужское сердце: невероятное открытие ученых
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Как женский стресс влияет на мужское сердце: невероятное открытие ученых

Мужчина должен уметь беречь свои нервы при общении с женщиной, иначе сердце не выдержит

сегодня, 12:41
Автор:

Павел Зинченко

Ученые из Университета Мичигана провели исследование среди 1300 семейный пар, и пришли к неутешительным выводам: мужья, у которых жены любят закатывать истерику, страдают от повышеного давления.

Как женский стресс влияет на мужское сердце: невероятное открытие ученых

ФОТО: Naked Science

Самое обидное, что у дам при этом давление в норме. Ученые связывают это с мужской доблестью: как только у дамы сердца возникают проблемы, мужчина берется за дело и стремится все разрулить. При этом дама не станет особо рыпаться и будет только наблюдать со стороны.

"А если мужчина не в силах помочь женщине уладить проблему, у него тут же просіпается комплекс неполноценности, что также провоцирует стресс" — утверждает автор исследования Кира Бирдит.

Чтобы немного подбодрить мужчин, ученая дает совет, как выстоять в таких ситуациях: всегда абстрагируйся от любых проблем, которые пытаются вытолкнуть тебя из равновесия. Ищи пути, принимай решения, но не пытайся принять все близко к сердцу. Так ты убережешь свои нервы. Тебе они пригодятся.

А если ты все таки решил вмешаться, когда жена пришла домой на нервах, то спроси, что стряслось. А если не признается, то сперва создай комфортную обстановку для того, чтобы она смогла расслабиться. Помой посуду, немножко приберись, приготовь ужин. Тогда она почувствует поддержку и все тебе расскажет. Спокойно и без скандала.

Также издание "Комментарии" расскажет, какие главные качества счастливой женщины.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/fitness/757515-kak-zhenskij-stress-vlijaet-na-muzhskoe-serdce
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