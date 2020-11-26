Как женский стресс влияет на мужское сердце: невероятное открытие ученых

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Павел Зинченко
Ученые из Университета Мичигана провели исследование среди 1300 семейный пар, и пришли к неутешительным выводам: мужья, у которых жены любят закатывать истерику, страдают от повышеного давления.
ФОТО: Naked Science
Самое обидное, что у дам при этом давление в норме. Ученые связывают это с мужской доблестью: как только у дамы сердца возникают проблемы, мужчина берется за дело и стремится все разрулить. При этом дама не станет особо рыпаться и будет только наблюдать со стороны.
Чтобы немного подбодрить мужчин, ученая дает совет, как выстоять в таких ситуациях: всегда абстрагируйся от любых проблем, которые пытаются вытолкнуть тебя из равновесия. Ищи пути, принимай решения, но не пытайся принять все близко к сердцу. Так ты убережешь свои нервы. Тебе они пригодятся.
А если ты все таки решил вмешаться, когда жена пришла домой на нервах, то спроси, что стряслось. А если не признается, то сперва создай комфортную обстановку для того, чтобы она смогла расслабиться. Помой посуду, немножко приберись, приготовь ужин. Тогда она почувствует поддержку и все тебе расскажет. Спокойно и без скандала.
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