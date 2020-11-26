Как женский стресс влияет на мужское сердце: невероятное открытие ученых

Ученые из Университета Мичигана провели исследование среди 1300 семейный пар, и пришли к неутешительным выводам: мужья, у которых жены любят закатывать истерику, страдают от повышеного давления.

ФОТО: Naked Science

Самое обидное, что у дам при этом давление в норме. Ученые связывают это с мужской доблестью: как только у дамы сердца возникают проблемы, мужчина берется за дело и стремится все разрулить. При этом дама не станет особо рыпаться и будет только наблюдать со стороны.

"А если мужчина не в силах помочь женщине уладить проблему, у него тут же просіпается комплекс неполноценности, что также провоцирует стресс" — утверждает автор исследования Кира Бирдит.

Чтобы немного подбодрить мужчин, ученая дает совет, как выстоять в таких ситуациях: всегда абстрагируйся от любых проблем, которые пытаются вытолкнуть тебя из равновесия. Ищи пути, принимай решения, но не пытайся принять все близко к сердцу. Так ты убережешь свои нервы. Тебе они пригодятся.

А если ты все таки решил вмешаться, когда жена пришла домой на нервах, то спроси, что стряслось. А если не признается, то сперва создай комфортную обстановку для того, чтобы она смогла расслабиться. Помой посуду, немножко приберись, приготовь ужин. Тогда она почувствует поддержку и все тебе расскажет. Спокойно и без скандала.

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