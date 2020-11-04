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Три главных качества счастливой женщины

Этими качествами стоит обладать каждому

сегодня, 18:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Понятие "счастья" у каждого свое, но все мы одинаково к нему стремимся. А что мы чувствуем, когда находимся в этом состоянии? Эксперты определили три главных качества, которые выдают счастливую женщину.

Три главных качества счастливой женщины

Фото: freepik

Счастливая женщина гармонична

Такая женщина смогла найти баланс и гармонию во многих сферах жизни, поэтому редко поддается стрессу или нервному напряжению, несмотря на возникающие сложности. Она знает, над чем ей нужно работать, какие проблемы решить, а еще она умеет справляться с негативными эмоциями. Гармония, как снаружи, так и внутри помогает ей оставаться спокойной, расслабленной, энергичной и счастливой. 

Счастливая женщина благодарна

Какие мысли вы испытываете, просыпаясь утром? "Снова вставать, ненавижу…опять на работу и т.д.". Или может вы просыпаетесь в предвкушении нового дня с благодарностью за все, что имеете? Здесь есть над чем поразмыслить. Счастливая женщина благодарна за себя, свое тело, семью, работу, за жизнь, которая у нее есть. Стоит помнить, что счастье — в мелочах. 

Счастливая женщина доверят

Доверие очень влияет на ощущение счастья. Насколько вы доверяете себе, мужчинам, друзьям, миру? Вы теряете способность доверять, когда уделяете много своего внимания тревогами переживаниям, особенно, если для них нет повода. Только представьте, что вы создаете в своей жизни всеми этими страхами! Не усложняйте себе жизнь, отпустите эти тревожные мысли и расслабьтесь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты делают нас счастливее.


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Источник: https://t.me/WomanGQ/1961
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