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Как выбор пиццы указывает на ваши предпочтения в отношениях: необычное исследование

Сеть пиццерий Domino's решила изумить любителей итальянской кухни, ведь провела собственное исследование

сегодня, 07:02
Автор:

Ольга Чародий
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Кто бы мог подумать, что вкусы относительно выбора партнера и пиццы довольно похожи. Что же о ваших предпочтениях расскажет любимая пицца? Сеть пиццерий Domino's решила изумить любителей итальянской кухни, ведь провела собственное исследование среди британцев по вкусам в пике и выборе потенциальной второй половинки, пишет Mirror.

Как выбор пиццы указывает на ваши предпочтения в отношениях: необычное исследование

Отношения (фото из открытых источников)

Оказалось, что выбор начинки действительно может рассказать о вас больше, чем может показаться сначала. К примеру, ценители пеперони предпочитают блондинов, как Тейлор Свифт или Райан Рейнольдс. А вот поклонники пиццы с большим количеством мяса чаще выбирают рыжеволосых, как Эмма Стоун или Руперт Гринт. А вот те, кто обожает темноволосых, как Нина Добрев или Идрис Эльба, любят пиццу с тунцем.

Напомним, если хотите, чтобы отношения с любимым человеком приносили радость, уют и комфорт, постарайтесь избавиться от следующих привычек, которые мешают выстраивать идеальный и крепкий союз. Постарайтесь не критиковать и не высмеивать за что-то своего партнера, потому что слова могут больно ранить. Вместо этого лучше объясните, что, по вашему мнению, он делает не так. Не все люди хорошо воспринимают критику, поэтому будьте с этим аккуратнее. Обман Отношения, в которых присутствует обман и ложь, нельзя назвать крепкими и гармоничными. Обман разрушает доверие и чувства между партнерами, а если их нет, то зачем вообще нужны такие отношения?

В отношениях важно уметь как слушать, так и слышать своего партнера. Если вы постоянно его перебиваете, то тем самым показываете свою незаинтересованность, а рано или поздно любой человек перестает терпеть неуважение к себе. Каждому важно, чтобы его понимали.



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Источник: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/dieting/recipes/favourite-pizza-topping-perfect-date-26179038?_ga=2.9236790.225451162.1644992166-1539474914.1601294728
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