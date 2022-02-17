Как выбор пиццы указывает на ваши предпочтения в отношениях: необычное исследование

Кто бы мог подумать, что вкусы относительно выбора партнера и пиццы довольно похожи. Что же о ваших предпочтениях расскажет любимая пицца? Сеть пиццерий Domino's решила изумить любителей итальянской кухни, ведь провела собственное исследование среди британцев по вкусам в пике и выборе потенциальной второй половинки, пишет Mirror.

Отношения (фото из открытых источников)

Оказалось, что выбор начинки действительно может рассказать о вас больше, чем может показаться сначала. К примеру, ценители пеперони предпочитают блондинов, как Тейлор Свифт или Райан Рейнольдс. А вот поклонники пиццы с большим количеством мяса чаще выбирают рыжеволосых, как Эмма Стоун или Руперт Гринт. А вот те, кто обожает темноволосых, как Нина Добрев или Идрис Эльба, любят пиццу с тунцем.

Напомним, если хотите, чтобы отношения с любимым человеком приносили радость, уют и комфорт, постарайтесь избавиться от следующих привычек, которые мешают выстраивать идеальный и крепкий союз. Постарайтесь не критиковать и не высмеивать за что-то своего партнера, потому что слова могут больно ранить. Вместо этого лучше объясните, что, по вашему мнению, он делает не так. Не все люди хорошо воспринимают критику, поэтому будьте с этим аккуратнее. Обман Отношения, в которых присутствует обман и ложь, нельзя назвать крепкими и гармоничными. Обман разрушает доверие и чувства между партнерами, а если их нет, то зачем вообще нужны такие отношения?

отношениях важно уметь как слушать, так и слышать своего партнера . Если вы постоянно его перебиваете, то тем самым показываете свою незаинтересованность, а рано или поздно любой человек перестает терпеть неуважение к себе. Каждому важно, чтобы его понимали.

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