Как совместный просмотр порно может повлиять на ваши отношения: интересное исследование

Исследователи Лувенского университета в Бельгии провели интересную научную работу о взаимосвязи общего просмотра порнографии и улучшения отношений в парах. Детали читайте на Радио MAXIMUM. Партнеры, вместе смотрят порно, чаще довольны романтическими отношениями и сексуальной жизнью. К таким выводам пришли бельгийские ученые в ходе исследования с участием 761 гетеросексуальной пары, пишет PsyPost.

Отношения (фото из открытых источников)





Качество интимной жизни не беспокоит и те пары, в которых никто из партнеров не включает порно. Просмотр фильмов для взрослых связан с неудовлетворенностью отношениями только тогда, когда ими захвачен кто-то один. Ученые не считают результаты своего исследования исчерпывающими. Они хотят подтвердить причинно-следственную связь с помощью экспериментов, во время которых пары будут с разной частотой смотреть порно вместе или в одиночку.





Напомним, в Соединённых Штатах Америки в эфире прогноза погоды случайно показали порно. Об этом сообщает издание Daily Mail. Инцидент произошел в американском штате Вашингтон. Сообщается, что в прямом эфире местного телеканала под названием KREM начал проигрываться 13-секундный видеоролик порнографического содержания. В этот момент метеоролог сообщала о том, что штат ожидает несколько дней хорошей погоды после холодных выходных. Ведущие никак не отреагировали на конфузную ситуацию. После прогноза погоды, во время выпуска новостей, представители телеканала принесли свои извинения зрителям. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по данному факту. Отмечается, что инцидент вызвал многочисленные звонки от жителей города и округа.

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