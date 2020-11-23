Уроки от бывших: чему нас учат неудачные отношения

Каждый человек стремится построить серьезные и крепкие отношения, но не всем удается это сделать с первого раза. Однако, не стоит расстраиваться, ведь неудачные отношения учат нас и дают много ценных уроков.

Кадр из фильма "Как выйти замуж за 3 дня"

Личные границы важны

Часто в отношениях партнеры манипулируют, контролируют друг друга, проверяют переписки в телефоне, ограничивают общение с друзьями и т. д. Такие отношения сложно назвать здоровыми и после них люди начинают ценить свои личные границы, да и вообще начинают понимать, что у них есть эти границы.

Люди не меняются

После неудачных отношений партнеры не будут настолько наивны, чтобы верить в то, что любимый человек ради них измениться в лучшую сторону (хотя такие ситуации бывают, но они единичны). Вы станете мудрее и не будете больше тратить свое время на того, кто этого не достоин.

Одиночество может быть счастливым

Очень часто женщины бояться остаться одни, поэтому продолжают состоять в отношениях, которые не приносят им радость. Но не стоит жертвовать своим комфортом, счастьем и жизнью, только потому что чего-то боитесь. В одиночестве тоже есть плюсы и часто именно это состояние помогает разобраться в себе.

Не нужно во всем винить себя

Многие женщины после расставания с парнем начинают корить себя за то, что недостаточно сделали для того, чтобы отношения стали лучше, и в целом не смогли их сохранить. Но со временем, становится понятно, что, если отношения закончились — значить на это были серьезные причины. И винить себя не стоит, ведь есть и другой человек, от стараний (или бездействия) которого тоже очень многое зависело.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему разлука положительно влияет на отношения.

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