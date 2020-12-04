Как правильно брать у девушки номер телефона: действенные советы парням

Даже в эпоху социальных сетей крайне важно уметь брать у понравившейся девушки ее номер телефона. Это продемонстрирует ей твою заинтересованность и заставит саму призадуматься о том, стоит ли развивать отношения с тобой. Поэтому мы позволим себе дать тебе несколько полезных советов, которые помогут достичь успеха в этом начинании.

ФОТО: bepickuper.blogspot.com

Ты – хозяин природы!

Будь решителен, но спокоен. Никаких "можно ли". Ставишь девушку перед фактом, что ваше общение тебе нравится и ты был бы рад его продолжить, поэтому если она думает так же, пусть диктует свой номер. Можешь для верности добавить: "Я записываю".

Заманчивое предложение

Очень поможет предложение посмотреть вместе интересный фильм, который она раньше не видела. Если она согласилась, то дать тебе свой номер телефона она должна уже из чисто практических соображений — чтобы была возможность связаться.

Честный обмен

Если девушка явно заинтересовалась тобой, но опасается давать тебе свой номер, то может выручить предложение обменятся номерами телефонов, чтобы вы были в равной ситуации.

Статистика – вещь упрямая

Никогда не оставляй ей свой номер, если не взял ее! Статистика не лжет — в такой ситуации звонит одна девушка из ста.

Ну, мне пора!

Взяв номер телефона, быстро найди повод ретироваться, чтобы дальнейшее общение не заставило девушку пожалеть о своем поступке. А потом, приготовившись надлежащим образом, звони и предлагай новую встречу.

Мы дали советы, теперь все в твоих руках. Уверены, ты справишься. Также издание "Комментарии" расскажет о 5 действенных способах, как разочаровать девушку в постели.

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