5 действенных способов, как разочаровать девушку в постели

Иногда некоторые вещи в сексе для женщин — неприятные и болезненные. Но не каждая представительница слабого пола может признаться и рассказать это своему партнеру. Чтобы точно знать, чего не надо делать в постели, сайт "Комментарии" собрал все претензии в один текст.

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1. Задавать ритм и крепко держать за голову

Конечно, некоторые девушки любят, когда возлюбленный использует силу, но, если делать это постоянно во время минета, такие действия надоедают. К тому же вашей избраннице может быть больно и неудобно. Поэтому переспросите ее об этом в непринужденной беседе и не переусердствуйте.

2. Иметь неприятный запах

Запах — один из главных пунктов, на который обращает внимание девушка. И здесь не нужно лишних комментариев. Поэтому, если ты сомневаешься в своем аромате, исправь ситуацию или перенеси встречу.

3. Ставить неуместны вопросы

Конечно, во время секса человек находится в состоянии аффекта. Но не стоит отключать мозг и задавать необдуманные вопрос, например: "А где это у тебя там писечка?", "Ты уже все?", "Как чувствует себя твоя мама?". Если в голову лезут глупые вопросы, лучше их не озвучивать.

4. Переусердствовать со слюной

Ты можешь потерять голову от нее, ты можешь хотеть ее съесть, но не нужно при этом использовать большое количество слюны. Это только кажется возбуждающим, на самом деле приятного здесь мало. И самое неприятное будет, когда она после этого не вернется в твою кровать.

5. Не заботиться о ее оргазме

Поговори заранее, что ей нравится в постели. Если времени на разговоры мало, можешь спрашивать в процессе, нравится ли ей то, что ты сейчас делаешь. Помни, эту партию должны выиграть двое, иначе — оба ее проигрывают. Будь внимателен к деталям.

Если вы запомните эти пункты и не будете их использовать во время секса, то звание внимательного и умелого любовника будет принадлежать именно вам.

Также сайт "Комментарии" напоминает о 5 вещах, которые нельзя делать перед сексом.





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