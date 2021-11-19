Как построить и сохранить теплые отношения в семье: три простых совета

Семья – это действительно важная вещь в жизни каждого человека, но и для него нужно прилагать усилия, чтобы все были счастливы. Ловите несколько эффективных советов, как улучшить теплые отношения в семье. В начале отношений каждый из партнеров пытается показывать свои лучшие черты, но со временем волна влюбленности и идеальности проходит. А на замену ей приходит волна рутины и быта, которая можно не лучше сказаться на жизни. И счастливая семейная жизнь тоже требует действий. Именно об этом рассказали в телеграмм-канале Психологическая поддержка.

Отношения (фото из открытых источников)

Как сделать и улучшить теплые отношения в семье. Уделяйте каждый день время для разговора. Даже 15 минут без гаджетов и дел помогут лучше понять партнера. Позвольте ему поделиться всеми мыслями в день, а также расскажите о своих.

Иногда нужно мириться. В романтический период отношений может показаться, что у вас никогда не будет ссор и конфликтов. Но не существует людей, которые с легкостью покидают раздражение и неприятные эмоции за дверью дома. Каждый устает, поэтому попытайтесь уважать позицию партнера и учитывать интересы обеих сторон в примирении. К слову, оно должно быть с двух сторон.

Найдите баланс между своими желаниями и интересами партнера. Если вы находите слабые места, то обязательно обсудите их с партнером. Это позволит укрепить отношения и не жертвовать тем, что вам нравится.

Напомним, конечно же, продолжительность жизни человека зависит от его образа жизни: правильного питания, регулярной физической активности, отказа от вредных привычек. Но результаты нового исследования показали, что не мало важным является и само отношение человека к жизни. Адъюнкт-профессор психиатрии Левина Ли провела исследование, которое показало, что у более оптимистично настроенных людей, как мужчин, так и женщин, ожидаемая продолжительность жизни была на 11-15% больше, а вероятность прожить до 85 лет значительно выше, чем у остальных. Она отметила, что повышенный уровень оптимизма действительно может способствовать долголетию и здоровому старению.

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