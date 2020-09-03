kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.09.2020

BTC/USD

10962.92

ETH/USD

409.87

LTC/USD

54.06

НБУ 03.09.2020

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг отношения Как помочь мужу начать больше зарабатывать
commentss НОВОСТИ Все новости

Как помочь мужу начать больше зарабатывать

Жены очень часто хотят, чтобы муж зарабатывал больше

сегодня, 14:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие женщины хотят, чтобы их мужчина был успешным, имел стабильный и высокий доход. Но они не знают, как правильно мотивировать его на новые свершения. Консультант по отношениям Ольга Крайнова изданию Wday рассказала, как должна действовать женщина, чтобы помочь мужчине больше зарабатывать.

Прекрасная муза

Как помочь мужу начать больше зарабатывать

LightFieldStudios | Getty Images/iStockphoto

Специалист отмечает, что вдохновить мужчину на покорение новых вершин женщина может с помощью обычной благодарности. Необходимо регулярно говорить партнеру "спасибо" за то, что он не ленится и ходит на работу, чтобы прокормить семью. Многие женщины принимают это как данность, не обращая внимания на такие мелочи, говоря, что они взамен готовят и стирают. Это неправильный формат общения в семье. Благодарите его за поддержку, понимание и хвалите за то, что у него хорошо получается делать.

Вера горами движет

Верьте в успех своего мужчины и "заразите" его своей верой. Подчеркивайте, что очень скоро у него произойдут изменения и что он заслуживает лучшего. Относитесь к нему с уважением и говорите, что очень скоро все увидят, как он умен (сообразителен, успешен, прозорлив и пр.), и будут уважать его за ум. Иными словами, дайте ему уже сейчас почувствовать себя значимым человеком.

Разделяй, не властвуй

Помогайте своему партнеру достигнуть определенной цели. Например, активно участвуйте в его продвижении как профессионала. Погрузитесь в ту же сферу, где он хочет добиться успеха и поддерживайте своими советами, рекомендациями, идеями.

Терпение — труд

Если хотите, чтобы ваш мужчина развивался и поднимался по карьерной лестнице - не препятствуйте этому. Чтобы достигнуть высокой должности, ему придется много работать и часто, к примеру, бывать в командировках, так что отнеситесь к этому с пониманием.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему зарабатывание денег не должно быть главной целью в жизни.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!