Как помочь мужу начать больше зарабатывать

Многие женщины хотят, чтобы их мужчина был успешным, имел стабильный и высокий доход. Но они не знают, как правильно мотивировать его на новые свершения. Консультант по отношениям Ольга Крайнова изданию Wday рассказала, как должна действовать женщина, чтобы помочь мужчине больше зарабатывать.

Прекрасная муза

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Специалист отмечает, что вдохновить мужчину на покорение новых вершин женщина может с помощью обычной благодарности. Необходимо регулярно говорить партнеру "спасибо" за то, что он не ленится и ходит на работу, чтобы прокормить семью. Многие женщины принимают это как данность, не обращая внимания на такие мелочи, говоря, что они взамен готовят и стирают. Это неправильный формат общения в семье. Благодарите его за поддержку, понимание и хвалите за то, что у него хорошо получается делать.

Вера горами движет

Верьте в успех своего мужчины и "заразите" его своей верой. Подчеркивайте, что очень скоро у него произойдут изменения и что он заслуживает лучшего. Относитесь к нему с уважением и говорите, что очень скоро все увидят, как он умен (сообразителен, успешен, прозорлив и пр.), и будут уважать его за ум. Иными словами, дайте ему уже сейчас почувствовать себя значимым человеком.

Разделяй, не властвуй

Помогайте своему партнеру достигнуть определенной цели. Например, активно участвуйте в его продвижении как профессионала. Погрузитесь в ту же сферу, где он хочет добиться успеха и поддерживайте своими советами, рекомендациями, идеями.

Терпение — труд

Если хотите, чтобы ваш мужчина развивался и поднимался по карьерной лестнице - не препятствуйте этому. Чтобы достигнуть высокой должности, ему придется много работать и часто, к примеру, бывать в командировках, так что отнеситесь к этому с пониманием.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему зарабатывание денег не должно быть главной целью в жизни.

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