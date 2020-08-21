Почему зарабатывание денег не должно быть главной целью в жизни





Бесспорно, они нам нужны: и для того, чтобы обеспечить себе основные потребности, и для того, чтобы осталось на воплощение своих мечтаний. Но, сам процесс зарабатывания средств не должен быть главной жизненной целью, которая затмевает все остальное.

Роль денег в жизни. Фото: Unsplash

Деньги – лишь средство получить желаемое. Купюры не имеют абсолютно никакой ценности, пока вы не придумаете, что хотите с ними сделать. Основная идея заключается в том, чтобы понимать для чего они нужны, а не просто копить ради самого процесса.

Жизнь коротка – мы все это прекрасно знаем. Поэтому не нужно оставлять свои мечты на будущее и говорить "когда я стану богатым" или "когда я выйду на пенсию". Нужно ставить цель таким образом, чтобы наслаждаться настоящим, двигаясь туда, где вы хотите оказаться.

Еще один побочный эффект от желания заработать больше – выгорание. Это состояние, для которого характерно физическое и эмоциональное истощение. Проблема достаточно деликатная и серьезная, она была внесена в Международную классификацию болезней. Две трети работников, которые работают полный рабочий день, сталкиваются с данной проблемой. Зарабатывать себе на жизнь необходимо, но только не в ущерб собственному здоровью.

В современном мире, где большинство людей беспомощно гонится в никуда, единственный верный способ вновь обрести счастье – найти смысл. Потому как "Для чего?" важнее любого "Что?"









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!