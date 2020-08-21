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Почему зарабатывание денег не должно быть главной целью в жизни

«Всех денег не заработаешь» - хоть однажды мы слышали эту фразу в своей жизни. Иногда нам действительно кажется, что так оно и есть, но иногда хочется это опровергнуть

сегодня, 14:19
Автор:

Любовь Блажко


Бесспорно, они нам нужны: и для того, чтобы обеспечить себе основные потребности, и для того, чтобы осталось на воплощение своих мечтаний. Но, сам процесс зарабатывания средств не должен быть главной жизненной целью, которая затмевает все остальное. 

Почему зарабатывание денег не должно быть главной целью в жизни

Роль денег в жизни. Фото: Unsplash

Деньги – лишь средство получить желаемое. Купюры не имеют абсолютно никакой ценности, пока вы не придумаете, что хотите с ними сделать. Основная идея заключается в том, чтобы понимать для чего они нужны, а не просто копить ради самого процесса. 

Жизнь коротка – мы все это прекрасно знаем. Поэтому не нужно оставлять свои мечты на будущее и говорить "когда я стану богатым" или "когда я выйду на пенсию". Нужно ставить цель таким образом, чтобы наслаждаться настоящим, двигаясь туда, где вы хотите оказаться. 

Еще один побочный эффект от желания заработать больше – выгорание. Это состояние, для которого характерно физическое и эмоциональное истощение. Проблема достаточно деликатная и серьезная, она была внесена в Международную классификацию болезней. Две трети работников, которые работают полный рабочий день, сталкиваются с данной проблемой. Зарабатывать себе на жизнь необходимо, но только не в ущерб собственному здоровью. 

В современном мире, где большинство людей беспомощно гонится в никуда, единственный верный способ вновь обрести счастье – найти смысл. Потому как "Для чего?" важнее любого "Что?"


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