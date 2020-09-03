Как победить соперниц, если встретила «своего» мужчину

Если вы встретили достойного мужчину, с которым хотите построить отношения, но на его сердце претендует одна или несколько девушек, не стоит отчаиваться и сдаваться. Love-коуч Юлия Ланске рассказала изданию Wday, как в таких случаях действовать.

Акцент на себе, а не на другой девушке. Не разговаривайте с мужчиной о других девушках и не выделяйте их, пусть все его внимание будет сосредоточено только на вас. Покажите свои хорошие качества, привлекательность и тогда он не будет смотреть по сторонам.

Не подстраиваться под "хотелки" мужчины. Многие девушки, чтобы заинтересовать мужчину, пытаются играть чужие роли. Например, если вы заметили, что мужчина обратил внимание на одежду или внешность другой девушки, не стоит ее копировать и подражать ей. Цените свою индивидуальность и стиль - это делает вас особенной и привлекательной.

Не будьте легкой добычей. Не забывайте, что мужчины по своей натуре завоеватели. Не будьте для него открытой книгой, поиграйте с ним, добавьте таинственности и загадки, чтобы он немного поохотился.

Не будьте все время удобной. Да, мужчинам нравится, когда о них заботятся, любят, поддерживают, уступают во всем. Но роль удобной девушки рано или поздно надоедает, мужчина расслабляется и теряет интерес. Так что цените себя и периодически напоминайте ему о своих желаниях и предпочтениях.

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