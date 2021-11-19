Как наше тело может выдать симпатию к другому человеку

Исследователи обнаружили, что взаимное влечение друг к другу может выдать пульс и потеющие ладони. Также может наблюдаться синхронизация сердечного ритма. Для того чтобы выяснить, что происходит с испытывающей симпатию парой, специалисты провели серию экспериментов, пишет healthline. Главным образом, ученых интересовали физически неконтролируемые реакции организма, которые нельзя симитировать, в отличии, например, от улыбки или жестов.

Сердечная привязанность - фото из открытых источников

В исследовании приняли участие 142 добровольца, которых приглашали парами в специально обустроенную кабинку с перегородкой посередине. Несколько раз забирали перегородку, и испытуемые могли пообщаться в течение небольшого временного интервала. Каждый раз после этого каждый доброволец должен был оценить, насколько понравился ему собеседник. Движения глаз, пульс и другие свойства отслеживались особыми датчиками. Ученые отметили, что у понравившихся друг другу людей потели ладони и наблюдалась синхронизация сердечного ритма. Даже если сердцебиение увеличивалось или замедлялось во время общения.

Напомним, рано или поздно в каждой паре может начаться кризис, когда партнеры понимают, что им стало тяжело взаимодействовать друг с другом. В таких ситуациях, важно разобраться в причинах, давших "трещину" в отношениях. Психологи говорят, что чаще всему виной становятся наши повседневные привычки.

Не нужно стремиться переделать свою вторую половинку, потому что это не приведет ни к чему хорошему. Нужно принять несовершенства своего партнера, ведь именно таким он вас и привлек. Если его какие-то недостатки не смутили вас тогда, значит, с ними вполне можно смириться. Попытайтесь изменить свое отношение к этим "слабостям" партнера, возможно, в чем-то вы найдете их милыми.

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