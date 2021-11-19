logo

BTC/USD

55945.44

ETH/USD

4012.81

LTC/USD

201.96

USD/UAH

26.70

EUR/UAH

30.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг отношения Как наше тело может выдать симпатию к другому человеку
commentss НОВОСТИ Все новости

Как наше тело может выдать симпатию к другому человеку

В исследовании приняли участие 142 добровольца, которых приглашали парами в специально обустроенную кабинку с перегородкой посередине

сегодня, 03:05
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Исследователи обнаружили, что взаимное влечение друг к другу может выдать пульс и потеющие ладони. Также может наблюдаться синхронизация сердечного ритма. Для того чтобы выяснить, что происходит с испытывающей симпатию парой, специалисты провели серию экспериментов, пишет healthline. Главным образом, ученых интересовали физически неконтролируемые реакции организма, которые нельзя симитировать, в отличии, например, от улыбки или жестов.

Как наше тело может выдать симпатию к другому человеку

Сердечная привязанность - фото из открытых источников

В исследовании приняли участие 142 добровольца, которых приглашали парами в специально обустроенную кабинку с перегородкой посередине. Несколько раз забирали перегородку, и испытуемые могли пообщаться в течение небольшого временного интервала. Каждый раз после этого каждый доброволец должен был оценить, насколько понравился ему собеседник. Движения глаз, пульс и другие свойства отслеживались особыми датчиками. Ученые отметили, что у понравившихся друг другу людей потели ладони и наблюдалась синхронизация сердечного ритма. Даже если сердцебиение увеличивалось или замедлялось во время общения.

Напомним, рано или поздно в каждой паре может начаться кризис, когда партнеры понимают, что им стало тяжело взаимодействовать друг с другом. В таких ситуациях, важно разобраться в причинах, давших "трещину" в отношениях. Психологи говорят, что чаще всему виной становятся наши повседневные привычки. 

Не нужно стремиться переделать свою вторую половинку, потому что это не приведет ни к чему хорошему. Нужно принять несовершенства своего партнера, ведь именно таким он вас и привлек. Если его какие-то недостатки не смутили вас тогда, значит, с ними вполне можно смириться. Попытайтесь изменить свое отношение к этим "слабостям" партнера, возможно, в чем-то вы найдете их милыми.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.healthline.com/health/sympathy-pains
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!