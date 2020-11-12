Как красиво ссориться с женщиной: пять советов мужчинам

Отношения без ссор невозможны. Они будут происходить постоянно по самым разным поводам. Именно поэтому тебе следует научиться правильно их переживать. На эту тему мы будем рады предоставить тебе несколько полезных советов.

Как правильно ссориться с женщиной

Сделай паузу



Вот она пришла и с порога занялась полировкой твоих мозгов. И очень хочется ответить ей резко, в гневе. Может даже причинить боль. Но ты — мужчина. Ты соберешь волю в кулак и не скажешь в гневе ни единого слова, чтобы потом не пожалеть.

Сглаживай острые углы

Приучись не говорить “ты меня злишь“. Используй: “меня злит то, что...“. Эти две формулировки сильно отличаются.

Подходящее время

Глупо пробовать выяснять отношения, когда она пришла с работы уставшая, голодная и не в настроении. Сперва покорми ее, расспроси, как у нее день прошел. А потом мягко так, издалека, ненавязчиво начинай выкладывать то, что тебя тревожит.

Глобальный взгляд

Не останавливайся на конкретной ситуации. Смотри на общий характер конфликта. Выясни отношения на перспективу. Это поможет не наступать на те же грабли в будущем.

Финиш

Со временем ты освоишь науку ссоры со своей возлюбленной. Запомни самое главное: если скандал дошел до крайней точки кипения и она уходит, не поленись побежать за девушкой, останови ее, и верни. Если, конечно, дорожишь этими отношениями.

Освоение тонкого искусства ссоры з женщиной — это нелегкий процесс. Он осваивается со временем и если выдержишь определенный этап, то дальше будет легче. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти главных признаках того, что ваши отношения ведут к браку.

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