Как действовать, если вдруг оказался рядом с плачущей женщиной

Плачущая женщина — это серьезное испытание для любого мужчины. Многие из них не имеют наименьшего понятия, что делать в таких ситуациях. Чтобы эта чаша не коснулась тебя, мы расскажем, что следует делать, если ты столкнулся с женщиной, которая заливается слезами.

ФОТО: Про Паллиотив

1. Сперва попытайся узнать, чья женщина плачет. Когда женщина чья-то, утешать ее не стоит. Если же она ничья, бери ее себе. В таком случае есть шанс, что если она продолжает плакать, то это от счастья.

2. Когда плачет твоя личная женщина, не смей оставлять ее одну. Ведь многие могут подумать, что она ничья. Будь к ней максимально близок и внимателен. Отойди не дальше, чем на расстояние, где ее голос уже не будет слышен, и не выпускай из виду.

3. Бежать никуда не надо, и спасать никого тоже. Скорее все всего потом окажется, что спасал ты что-то не то.

4. Не верь легендам о том, что плачущим женщинам нужно дарить подарки. Лучше подай пачку носовых салфеток. Запомни, подарки надо дарить только веселым женщинам. Так вырабатывается полезный условный рефлекс на приятный характер.



5. Если все вышеперечисленные правила не помогли остановить слезы, то значит женщина действительно нуждается в утешении. Покажи ей свою печаль и заинтересованность ее состоянием. Подойди к ней поближе.



6. Необязательно прислушиваться к тому, что говорит рыдающая женщина. Главное – это нежно приобнимать в паузах между всхлыпываниями.



И запомни самую главную фигуру высшего пилотажа — пущенная по небритой щеке твоя собственная слеза. В этот момент женщина забывает о своих неприятностях и начинает испуганно утешать тебя. Но здесь важно не перестараться, чтобы не сложилось впечатление, что ты плакса. Также издание "Комментарии" расскажет о десяти ситуациях, в которых женщина жутко хочет секса.



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