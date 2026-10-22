Измена начинается не с флирта: эксперт назвал тревожный сигнал, который легко пропустить

Сначала человек стремится помочь любимому человеку, но впоследствии может начать обвинять его в собственном разочаровании. Эксперт объяснил, как развивается подобный сценарий.

Отношения. Иллюстративное фото

Американский писатель и эксперт по отношениям Нил Штраус назвал одну из возможных причин неверности – стремление спасти партнера, которое со временем перерастает в разочарование и обиду, пишет издание Mirror. Он объяснил, что некоторые люди выбирают партнеров, которым хотят помочь или стремятся изменить. Именно так они чувствуют свою ценность.

"Но через некоторое время они уже не могут ничего сделать, чтобы спасти, изменить этого человека, и начинают обижаться (на него, – ред.), как и на своих родителей, отталкивать его, изменять или вести себя неудачно. Они чувствуют себя в ловушке", — объяснил Штраус.

По его словам, такое поведение может быть связано с детским опытом, когда ребенок начинает заботиться о нуждах родителей вместо того, чтобы получать должную заботу сам. Во взрослом возрасте это может влиять на выбор партнера и характер романтических отношений.

В то же время, теория вызвала дискуссию в соцсетях. Одни пользователи согласились с объяснением Штрауса, другие отрицали, что стремление исправить партнера обязательно приводит к измене. Некоторые также указали на возможную путаницу между понятиями эмоционального слияния и парентификации.

Эмоциональное слияние – это модель отношений, в которой личные границы размыты, а люди могут терять чувство собственной автономии. Однако само по себе оно не доказывает, что человек предаст.

Напомним: портал "Комментарии" писал о 7 признаках романа на стороне.



