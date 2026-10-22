Измена начинается не с флирта: эксперт назвал тревожный сигнал, который легко пропустить

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Кречмаровская Наталия
Сначала человек стремится помочь любимому человеку, но впоследствии может начать обвинять его в собственном разочаровании. Эксперт объяснил, как развивается подобный сценарий.
Отношения. Иллюстративное фото
Американский писатель и эксперт по отношениям Нил Штраус назвал одну из возможных причин неверности – стремление спасти партнера, которое со временем перерастает в разочарование и обиду, пишет издание Mirror. Он объяснил, что некоторые люди выбирают партнеров, которым хотят помочь или стремятся изменить. Именно так они чувствуют свою ценность.
По его словам, такое поведение может быть связано с детским опытом, когда ребенок начинает заботиться о нуждах родителей вместо того, чтобы получать должную заботу сам. Во взрослом возрасте это может влиять на выбор партнера и характер романтических отношений.
В то же время, теория вызвала дискуссию в соцсетях. Одни пользователи согласились с объяснением Штрауса, другие отрицали, что стремление исправить партнера обязательно приводит к измене. Некоторые также указали на возможную путаницу между понятиями эмоционального слияния и парентификации.
Эмоциональное слияние – это модель отношений, в которой личные границы размыты, а люди могут терять чувство собственной автономии. Однако само по себе оно не доказывает, что человек предаст.
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