Зрада починається не з флірту: експерт назвав тривожний сигнал, який легко пропустити

Спочатку людина прагне допомогти коханій людині, але згодом може почати звинувачувати її у власному розчаруванні. Експерт пояснив, як розвивається такий сценарій.

Стосунки. Ілюстративне фото

Американський письменник і експерт зі стосунків Ніл Штраус назвав одну з можливих причин невірності — прагнення врятувати партнера, яке з часом переростає в розчарування та образу, пише видання Mirror. Він пояснив, що деякі люди обирають партнерів, яким хочуть допомогти або яких прагнуть змінити. Саме так вони відчувають власну цінність.

"Але через деякий час вони вже не можуть нічого зробити, щоб врятувати, змінити цю людину, і починають ображатися (на неї, — ред.), як і на своїх батьків, відштовхувати її, зраджувати або поводитися невдало. Вони почуваються в пастці", — пояснив Штраус.

За його словами, така поведінка може бути пов'язана з дитячим досвідом, коли дитина починає дбати про потреби батьків замість того, щоб отримувати належну турботу сама. У дорослому віці це може впливати на вибір партнера та характер романтичних стосунків.

Водночас теорія викликала дискусію в соцмережах. Одні користувачі погодилися з поясненням Штрауса, інші заперечили, що прагнення виправити партнера обов'язково призводить до зради. Дехто також вказав на можливу плутанину між поняттями емоційного злиття та парентифікації.

Емоційне злиття — це модель стосунків, у якій особисті межі розмиті, а люди можуть втрачати відчуття власної автономії. Однак саме по собі воно не доводить, що людина зрадить.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про 7 ознак роману на стороні.



