Фаббинг: коварная привычка, которая вредит вашим отношениям

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Вспомните, как много разговоров прекратилось, когда ваши друзья или родные взяли свой телефон в руки и попали в "черную дыру" социальных сетей или интернет поиска. Такое явление получило собственный термин – фаббинг.
Пример фаббинга. Фото из открытых источников
Фаббинг – термин, описывающий привычку человека во время разговора постоянно отвлекаться на телефон. Термин phubbing образовался сочетанием двух слов phone (телефон) и snubbing (пренебрежительное отношение). Хотя эта привычка кажется безвредной и довольно распространенной, она оказывает влияние на наши отношения среди друзей, родных, а также в романтических отношениях.
В 2016 году в Computers in Human Behavior были опубликованы результаты эксперимента, которые свидетельствуют, что пользование телефоном и отправка текстовых сообщений во время общения с другим человеком вживую делает разговор хуже, чем у тех, кто общался без телефона.
Кроме того, исследование 2012 года доказывает, что даже присутствие мобильного телефона в поле зрения без его использования показывает меньшую связь в разговоре с людьми.
Явление под названием фаббинг недавно стало проблемой, и от него можно отучиться. Это займет время и определенную работу, но ваше психическое здоровье и отношения будут вам благодарны за такие шаги. Начать можно с легких шагов, откладывать телефон, когда происходит общение лицом к лицу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о термине ширкфляция. Это метод, которым производители уменьшают объем и вес товаров, но не цену.
Также "Комментарии" писали, что такое квишинг и как этот метод применяют мошенники.
Обсуждения
Новости