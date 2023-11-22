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Фаббинг: коварная привычка, которая вредит вашим отношениям

Что такое фаббинг и почему эта безвредная привычка губительно влияет на ваши отношения.

сегодня, 11:15
Автор:
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Slava Kot
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Вспомните, как много разговоров прекратилось, когда ваши друзья или родные взяли свой телефон в руки и попали в "черную дыру" социальных сетей или интернет поиска. Такое явление получило собственный термин – фаббинг.

Фаббинг: коварная привычка, которая вредит вашим отношениям

Пример фаббинга. Фото из открытых источников

Фаббинг – термин, описывающий привычку человека во время разговора постоянно отвлекаться на телефон. Термин phubbing образовался сочетанием двух слов phone (телефон) и snubbing (пренебрежительное отношение). Хотя эта привычка кажется безвредной и довольно распространенной, она оказывает влияние на наши отношения среди друзей, родных, а также в романтических отношениях.


В 2016 году в Computers in Human Behavior были опубликованы результаты эксперимента, которые свидетельствуют, что пользование телефоном и отправка текстовых сообщений во время общения с другим человеком вживую делает разговор хуже, чем у тех, кто общался без телефона.

Кроме того, исследование 2012 года доказывает, что даже присутствие мобильного телефона в поле зрения без его использования показывает меньшую связь в разговоре с людьми.

"По иронии судьбы, фаббинг предназначен для того, чтобы связать вас, вероятно, с кем-то через социальные сети или текстовые сообщения. Но на самом деле это может серьезно нарушить ваши текущие личные отношения", — объясняет проблемы фаббинга психолог из Стэнфордского университета Эмма Сеппяль.

Явление под названием фаббинг недавно стало проблемой, и от него можно отучиться. Это займет время и определенную работу, но ваше психическое здоровье и отношения будут вам благодарны за такие шаги. Начать можно с легких шагов, откладывать телефон, когда происходит общение лицом к лицу.

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Источник: https://www.nytimes.com/2023/07/27/well/family/phubbing-phone-snubbing-relationship.html
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