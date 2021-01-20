Эксперты определили самые важные правила счастливых отношений

Язык
Coinspot 20.01.2021
BTC/USD
34958.52
ETH/USD
1313.17
LTC/USD
144.48
НБУ 20.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Дом — это место, где мы должны чувствовать себя в безопасности и
расслабляться от стрессов и внешний раздражителей. Когда стресс присутствует в
отношениях, у человека нет времени на выздоровление или исцеление, и со
временем этот стресс начинает причинять физический ущерб.
Любовь в семье. Фото: golos.ua
Побольше секса
Обнимайтесь так часто, как
можете
Исследования показывают, что пары, которые проводят больше времени, обнимаясь
и целуясь, имеют более низкие уровни гормонов стресса в организме.
Работайте вместе как команда
Когда в споре с партнером у вас возникают
разногласия из-за разных мнений, постарайтесь не сосредотачивать свое внимание
на том, кто из вас прав — ищите компромисс. Счастливые пары пытаются решить
проблему, идентифицируя ее, анализируя идеи и придумывая решение вместе.
Ваши отношения
— приоритет
Когда у вас появляются дети, удовлетворенность
отношениями обычно начинает снижаться. Помните, что ваш супруг – приоритет, как
и ваши с ним отношения. Вы не можете просто отодвинуть их на задний план,
чтобы вернуться к ним немного позже. Положите ребенка спать так, чтобы у вас оставалось
время и силы друг для друга.
Благодарность
Сейчас вы родители, но никогда не забывайте — где и
с чего вы начинали. Люди становятся родителями с появлением детей, но они не
становятся другими людьми. Все те вещи, которые вы любите друг в друге — и ваши
недостатки – все еще находятся там же, просто теперь рядом с вами есть ребенок.
Старайтесь выражать благодарность за все, что делает ваш партнер, чтобы
поддержать его..
Будьте
внимательным слушателем
Большой процент ссор возникает на почве крика в
бесполезной попытке быть услышанным. Вместо того чтобы использовать ваши
голосовые связки, предоставьте каждому человеку время для монолога – слушайте и
не перебивайте друг друга.
Немного времени
для себя
Парам необходимо делать что-либо отдельно друг от
друга, иметь хобби и увлечения. Время, проведенное наедине с собой, освежает
отношения, помогает "переключиться" и выпустить пар.
Получайте удовольствие
Совместная деятельность, которая приносит
удовольствие обоим супругам, напоминает паре о том, что жизнь связана не только
с ответственностью. Устройте пикник в парке, посетите занятия танцами, теннисный
корт или бассейн.
Ранее "Комментарии" писали про 7 заблуждений молодых родителей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости