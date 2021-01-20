Эксперты определили самые важные правила счастливых отношений

Дом — это место, где мы должны чувствовать себя в безопасности и расслабляться от стрессов и внешний раздражителей. Когда стресс присутствует в отношениях, у человека нет времени на выздоровление или исцеление, и со временем этот стресс начинает причинять физический ущерб.

Любовь в семье. Фото: golos.ua

Побольше секса

"Секс действительно снимает стресс и заставляет вас чувствовать себя более энергичной, — говорит терапевт Ян Кернер, — пары, которые имеют регулярный секс, чувствуют себя лучше в повседневной жизни и комфортнее в интимных отношениях с партнером, менее напряжены и реже испытывают стресс".

Обнимайтесь так часто, как можете

Исследования показывают, что пары, которые проводят больше времени, обнимаясь и целуясь, имеют более низкие уровни гормонов стресса в организме.

Работайте вместе как команда

Когда в споре с партнером у вас возникают разногласия из-за разных мнений, постарайтесь не сосредотачивать свое внимание на том, кто из вас прав — ищите компромисс. Счастливые пары пытаются решить проблему, идентифицируя ее, анализируя идеи и придумывая решение вместе.

Ваши отношения — приоритет

Когда у вас появляются дети, удовлетворенность отношениями обычно начинает снижаться. Помните, что ваш супруг – приоритет, как и ваши с ним отношения. Вы не можете просто отодвинуть их на задний план, чтобы вернуться к ним немного позже. Положите ребенка спать так, чтобы у вас оставалось время и силы друг для друга.

Благодарность

Сейчас вы родители, но никогда не забывайте — где и с чего вы начинали. Люди становятся родителями с появлением детей, но они не становятся другими людьми. Все те вещи, которые вы любите друг в друге — и ваши недостатки – все еще находятся там же, просто теперь рядом с вами есть ребенок. Старайтесь выражать благодарность за все, что делает ваш партнер, чтобы поддержать его..

Будьте внимательным слушателем

Большой процент ссор возникает на почве крика в бесполезной попытке быть услышанным. Вместо того чтобы использовать ваши голосовые связки, предоставьте каждому человеку время для монолога – слушайте и не перебивайте друг друга.

Немного времени для себя

Парам необходимо делать что-либо отдельно друг от друга, иметь хобби и увлечения. Время, проведенное наедине с собой, освежает отношения, помогает "переключиться" и выпустить пар.

Получайте удовольствие

Совместная деятельность, которая приносит удовольствие обоим супругам, напоминает паре о том, что жизнь связана не только с ответственностью. Устройте пикник в парке, посетите занятия танцами, теннисный корт или бассейн.

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