7 заблуждений молодых родителей

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Миф № 1 Из-за пустышки младенцы отказываются от груди

Многие дети любят сосать, так как это является их естественным врожденным рефлексом. Если ваш ребенок кажется голодным, вынюхивает или суетится, предложите ему грудь или бутылку. Если ребенок пьет и выглядит довольным, но все еще хочет сосать, можно прибегнуть к пустышке.

Миф № 2 Детей можно обучить режиму сна в первые месяцы так, чтобы они спали в течение всей ночи

До 4-5 месяцев большинство детей требуют ночных кормлений каждые три-пять часов. Некоторые дети могут спать дольше, если они хорошо питаются. Кормить малыша вы должны по его первому зову, даже ночью. По этой причине специалисты не рекомендуют "обучать" крошку сну до четырех месяцев.

Миф № 3: Дети требуют постоянного наблюдения потому, что мир не является безопасным



Бесспорно, дети нуждаются в границах и постоянном мониторинге. Дайте ребенку некоторое пространство и независимость, сохраняя при этом внимательность, чтобы уследить за ним. Обучайте малыша самостоятельности и рассказывайте, как он может препятствовать и избежать опасности.

Миф № 4 Вы можете испортить ребенка



Многие научные исследования показывают, что вы не можете испортить новорожденного малыша тем, что безотказно отвечаете на его крики. Младенцы общаются с помощью плача. Если ваш ребенок плачет, ответьте и убедитесь, что он хорошо себя чувствует, не голоден и не испытывает боли.

Миф № 5: Необычные игрушки имеют решающее значение для хорошего развития мозга



К счастью, нет никаких доказательств того, что дорогие игрушки делают наших детей умнее. Дети хотят видеть разнообразие, лица и вещи, которые движутся. Прогулка с ребенком и возможность наблюдать за людьми и другими детками – лучшее занятие для развития мозга!

Миф № 6 Спать с ребенком в одной кровати безопасно

Сон в одной кровати с мамой может помочь на ранней стадии с грудным вскармливанием, поможет малышам скорее уснуть и спать более крепко на протяжении нескольких часов. Но это может увеличить риск синдрома внезапной детской смерти (СВДС) и удушья. Лучший способ для сна вашей малютки – это детская люлька и собственная кроватка, расположенная в вашей спальне.

Миф № 7 После того, как у вас появились дети, вы никогда не будете снова спать спокойно



После того, как дети станут достаточно взрослыми, они могут быть "обучены" правилам сна, которые позволят хорошо спать на протяжении всей ночи. Поэтому, не переживайте, вы обязательно будете спать спокойно всю ночь по мере взросления вашего ребенка, и как только прекратится ночное кормление.

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