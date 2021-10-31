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Чего нельзя делать, если вы узнали об измене партнера

Семейный терапевт Кайл Бенсон рассказал, что не стоит делать, если вы узнали о том, что партнер вам изменил

сегодня, 15:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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Измена любимого человека всегда провоцирует боль, ощущение предательства и другие негативные эмоции, которые могут вызывать шок и невыносимую обиду. Испытывать такие чувства нормально, даже если они противоречивые. Но есть вещи, которые не стоит совершать, если вы узнали об измене партнера.

Чего нельзя делать, если вы узнали об измене партнера

Измена (фото из открытых источников)

Семейный терапевт Кайл Бенсон говорит, что нет универсального совета, который быстро и эффективно помог бы справиться с болью. Но важно, в порыве злости и гнева, не сделать себе еще хуже.

Не вините в измене партнера себя

Многие девушки, узнав об измене любимого человека, пытаются понять, что они сделали не так, что партнер решился на такой поступок. Начинают винить себя, что были недостаточно раскрепощенные и активные во время интима или мало дарили ласки и тепла. Этими аргументами, кстати, пользуются и изменщики. Но не стоит искать проблему в себе. Это партнер решил вам изменить, он должен отвечать за свои действия. Не стоит нести ответственность за чужое предательство.

Не пытайтесь мстить после измены

Конечно же, когда близкий человек делает вам больно, в первую очередь, хочется дать сдачи и сделать больно ему. Но не пытайтесь мстить, даже если эмоции зашкаливают. Рано или поздно гнев, злость, обида — все пройдет, а вот последствия того, что вы сделаете я состоянии ярости, останутся и вы можете сильно пожалеть. Не зря говорят, что месть — это такое блюдо, которое следует готовить и подавать холодным.

Не пишите об измене в соцсетях, не рассказывайте всем подряд

Эмоции, которые человек испытывает, узнав про измену, нельзя накапливать и замалчивать. Нужно делиться переживания с близкими людьми, чтобы ваша боль выходила и вам становилось легче. Но не нужно рассказывать об этом всем, и тем более, делиться этим в социальных сетях. Не стоит выносить сор из избы!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, женщины каких знаков Зодиака больше всего склонны к изменам.


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Источник: https://7sisters.ru/psychology/189967-vy-uznali-ob-izmene-chego-tochno-ne-nuzhno-delat-v-jetom-sluchae.html
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