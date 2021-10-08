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Женщины этих трех знаков Зодиака больше всего склонны к изменам

Астрологи выделили три знака Зодиака среди женщин, которые могут прыгнуть в гречку

сегодня, 02:03
Автор:

Ольга Чародий

Когда одни женщины поддерживают стабильные отношения и остаются верными партнеру, другие же активно ищут развлечения на стороне. Читайте дальше, чтобы узнать, представительницы которых знаков Зодиака способны на предательство. Астрологи выделили три знака Зодиака среди женщин, которые могут прыгнуть в гречку.

Женщины этих трех знаков Зодиака больше всего склонны к изменам

Гороскоп (фото из открытых источников)


Овен
Женщины этого знака Зодиака любят быть в центре внимания, что подталкивает их принимать ухаживания других мужчин. Они предают, если отношения находятся в кризисе и они не чувствуют себя довольными.


Телец
Тельцы могут создать крепкую и любящую семью, но готовы предать, если почувствуют, что отношения подошли к концу.


Стрелец
Уверенные в себе женщины ненавидят скуку и рутину, поэтому могут пойти на измену без особого чувства вины. Поскольку им нравится путешествовать, их секс на стороне нередко случается в других городах и вдали от партнера.


Напомним, практически каждый человек хочет знать, что его ждет. Вот несколько знаков Зодиака, которые проживут дольше других, как считают астрологи. Левэ Представители этого огненного знака от природы сильные духом и телом. Преодоление препятствий и жизненных неурядиц является стимулом для этих людей, а не поводом для депрессии. Когда решается одна проблема, Лев с восторгом принимается за решение другой, а иногда хватается за множество дел сразу. Лежать на диване и предаваться пустым мечтам — это не для него. Представители этого знака умные и рассудительные, они следят за своим здоровьем и прислушиваются к своему организму.


А Скорпион — счастливчик среди всех знаков Зодиака. Опасные болезни и трагические события обходят их стороной. Этот знак не отличается крепким здоровьем и любовью к здоровому образу жизни, но их живучесть и большой запас жизненных сил дарят им долголетие.


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Источник: https://maximum.fm/
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