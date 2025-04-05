Бумераскинг: невинная привычка, которая может разрушить ваши отношения

Мы все любим, когда нас спрашивают о нашем дне, планах или переживаниях. Но что если такое вежливое поведение скрывает скрытый социальный подводный камень? Новое исследование показывает, что кажущаяся вполне естественной привычка на самом деле может навредить вашим отношениям и сделать общение менее приятным.

Почему бумераскинг раздражает людей. Фото из открытых источников

Что такое бумераскинг и почему он вредит разговору

Термин "бумераскинг" появился в исследовании, опубликованном в Journal of Experimental Psychology. Это явление описывает ситуацию, когда человек задает собеседнику вопрос, ждет ответа, а затем мгновенно переводит тему на себя. Например:

– Как прошли твои выходные?

– Было хорошо, я посмотрел несколько фильмов.

– О, это круто. А я совершил путешествие на Бали, побывал во Франции и Италии – это было невероятно!

Независимо от того, что это восхваление, жалоба или просто нейтральный комментарий, такое поведение может создать впечатление эгоцентричности. Бумераскинг заставляет собеседника чувствовать, что его мнение не имеет значения, а разговор становится односторонним.

По данным исследования, проведенного Гарвардской бизнес-школой и Имперским колледжем Лондона, более 90% участников признались, что хотя бы раз в жизни прибегали к бумераскингу. Он чаще всего встречается среди друзей – почти 30% случаев, романтических партнеров – 25%, коллег – 25% и родственников – 17%.

Несмотря на распространенность явления, люди не всегда отдают себе отчет в его негативном эффекте. Исследователи установили, что бумераскеры ошибочно считают свое поведение дружеским и приятным, в то время как их собеседники оценивают такое взаимодействие неприятным и раздражительным.

Как избежать привычки бумераскинга

Серия экспериментов показала, что люди воспринимают бумераскеров как менее искренних и не заинтересованных в разговоре. Участники исследования отмечали, что такие собеседники кажутся эгоцентричными и менее привлекательными для общения. Это происходит потому, что бумераскинг заставляет людей чувствовать себя незаметными или даже ненужными в диалоге.

Исследователи советуют уделять больше внимания активному слушанию. Не торопиться переводить разговор на себя, а дать собеседнику возможность высказаться. Также следует задавать уточняющие вопросы. Кроме того, они считают необходимым быть искренними, ведь люди ценят настоящий интерес больше, чем очередное "А я…".

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