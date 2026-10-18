Женщина сожгла свадебное платье ради новой жизни: как подруги устроили ей необычный праздник развода

Британка Кирсти Хеншоу решила необычным способом отметить завершение 17-летнего брака. После официального развода в сентябре 2026 года она устроила вечеринку, во время которой сожгла свадебное платье стоимостью 2000 фунтов стерлингов (примерно 112 тыс. грн). Женщина объяснила, что хотела оставить прошлое позади и начать новый этап жизни.

Свадебное платье как символ прошлого после развода. Фото: CarlienKoning / Pixabay

Праздник с похоронной процессией

39-летняя Кирсти переживала тяжелый период после разрыва отношений. По ее словам, в начале года она чувствовала себя разбитой, ведь была вместе с мужчиной, которого считала любовью всей своей жизни, еще с 21 года.

Поддержать британку решили подруги. Трое из них неожиданно появились возле ее дома в черной одежде, устроив символическую похоронную процессию. Они принесли черный торт в форме сердца с провокационной надписью о разводе. Кирсти не знала об этом замысле, но такой сюрприз ее очень порадовал.

Платье и фотографии оказались в огне

Главным событием вечеринки стало сожжение свадебного платья. Кирсти повесила его на вешалку, а затем подожгла с помощью газовой горелки. Вместе с нарядом она уничтожила 15 свадебных фотографий, на которых была изображена с бывшим мужем.

Женщина призналась, что наблюдать за тем, как горят платье и снимки, было для нее облегчением. Она не хотела хранить эти вещи только ради воспоминаний и считала, что им больше не место в ее жизни.

После символического прощания с прошлым Кирсти и ее подруги продолжили празднование за совместным ужином.

Новое начало после развода

Британка назвала вечеринку эмоциональным освобождением и способом окончательно перевернуть страницу. Теперь она с облегчением смотрит в будущее и призывает других людей, переживших развод, не бояться отмечать завершение сложного периода.

По мнению Кирсти, такой праздник помог ей попрощаться с прошлым и снова начать жить собственной жизнью.

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