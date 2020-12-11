Как выяснили ученые, зеленый горошек снижает уровень сахара в крови. В ходе исследований выяснилось, что горошек способен предотвратить развитие хронических заболеваний и снизить воспаление в организме.

ФОТО: Из открытых источников

Горошек поможет регулировать уровень сахара в крови, снижая риски его скачков. Такой результат достигается за счет большого содержания в бобовых клетчатки и белка, которые мешают быстрому усвоению углеводов.

Также благодаря высокому уровню минералов в составе продукта, он полезен для здоровья сердца. Кроме того, эти вещества помогают снижать кровяное давление, а витамин С и антиоксиданты – укреплять иммунитет.

Напомним, "Комментарии" писали, что многим людям приходится экономить, особенно в период пандемии коронавируса. Впрочем, искусство правильно распоряжаться семейным бюджетом не повредило бы никому. Если вы не понимаете, куда "уходят" ваши деньги, пересмотрите список привычек, отказавшись от которых, можно хорошо сэкономить.



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