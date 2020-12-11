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Зеленый горошек снижает уровень сахара

Горошек поможет регулировать уровень сахара в крови, снижая риски его скачков

сегодня, 02:58
Автор:

Ольга Чародий

Как выяснили ученые, зеленый горошек снижает уровень сахара в крови. В ходе исследований выяснилось, что горошек способен предотвратить развитие хронических заболеваний и снизить воспаление в организме.

Зеленый горошек снижает уровень сахара

ФОТО: Из открытых источников

Горошек поможет регулировать уровень сахара в крови, снижая риски его скачков. Такой результат достигается за счет большого содержания в бобовых клетчатки и белка, которые мешают быстрому усвоению углеводов.

Также благодаря высокому уровню минералов в составе продукта, он полезен для здоровья сердца. Кроме того, эти вещества помогают снижать кровяное давление, а витамин С и антиоксиданты – укреплять иммунитет.

Напомним, "Комментарии" писали, что многим людям приходится экономить, особенно в период пандемии коронавируса. Впрочем, искусство правильно распоряжаться семейным бюджетом не повредило бы никому. Если вы не понимаете, куда "уходят" ваши деньги, пересмотрите список привычек, отказавшись от которых, можно хорошо сэкономить.

Ранее сообщали, на что украинцы тратят деньги во время карантина. 



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Источник: https://diabetik.guru/
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