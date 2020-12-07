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Какие бесполезные привычки «съедают» ваши деньги

Отказавшись от этих привычек, можно существенно сэкономить

сегодня, 10:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Многим людям приходится экономить, особенно в период пандемии коронавируса. Впрочем, искусство правильно распоряжаться семейным бюджетом не повредило бы никому. Если вы не понимаете, куда "уходят" ваши деньги, пересмотрите список привычек, отказавшись от которых, можно хорошо сэкономить.

Какие бесполезные привычки «съедают» ваши деньги

на что мы тратим деньги (фото из открытых источников)

Абонементы, которыми вы не пользуетесь

Хорошо, когда вы стараетесь поддерживать свое тело и здоровье в тонусе и регулярно посещаете фитнес-зал. Но, если вы купили годовой абонемент, а на тренировки пришли всего пару раз, не кажется ли вам, что сильно переплатили? Если времени посещать спортзал регулярно у вас нет, тогда купите абонемент на месяц, а можно и вовсе заняться пробежками, зарядкой и самостоятельно "подтянуть" фигуру.

Кабельное телевидение

Если раньше множество каналов вызывало у вас восторг и было настоящим шиком, то сейчас мало кто вообще смотрит телевизор, а если и смотрит, то максимум 3-4 канала. Большинство шоу и фильмов можно посмотреть онлайн бесплатно или по недорогой подписке. 

Запасы еды "на черный день"

Есть люди, которые закупаются продуктами на длительный период, например, как во время пандемии или, когда в магазинах большие скидки. Но "про запас" стоит покупать продукты, у которых большой срок годности, иначе они быстро испортятся и деньги будут потрачены в пустую.

Пакеты в магазинах

Казалось бы, какая мелочь. Но если подсчитать, что люди практически каждый день ходят в магазин и во время каждого похода автоматически покупать новый пакет, то за год они тратят не маленькую сумму. Может, лучше ходить со своим?

Вода в бутылках

В следующий раз, когда будете бежать в магазин за бутылкой воды, вспомните, что могли взять ее из дома и положить в сумку или автомобиль. Это ведь тоже хорошая экономия.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, на что украинцы тратят деньги во время карантина. 


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Источник: https://woman.rambler.ru/home/45328409-bespoleznye-privychki-kotorye-sedayut-polzarplaty/?updated
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