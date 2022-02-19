Завтрак – лучший друг худеющих

Сегодня расскажем вам об идеальном варианте завтрака, если вы следите за стройностью своего тела. Здоровая пища занимает центральное место в диетах, не только для того чтобы эффективно похудеть, но и для обеспечения организма энергией. Согласно этой диете, вы едите большую часть еды утром, среднюю порцию днем, и самую маленькую вечером. Такой график даст организму достаточно времени для переваривания и создаст естественный дефицит калорий. Об этом пишет hellomagazine

Рецепт - фото из открытых источников

Каждый прием пищи в течение дня следует уменьшать. Кроме клетчатки, в рацион завтрака должны входить свежие фрукты или овощи. Добавьте цельнозерновой хлеб или овсянку. Здоровые углеводы снабжают организм достаточным количеством энергии для жизни и занятий спортом. Белок позволит оставаться сытым в течение длительного времени и поддерживать организм во время регулярных тренировок.

Самым полезным завтраком считается каша. Дело в том, что каша является источником сложных углеводов и клетчатки. К тому же в кашах содержится множество необходимых для организма микроэлементов. Идеально подходят для завтрака темные каши (гречка, овсянка), однако отказываться от пшеничной каши тоже не стоит. Яйца – быстро, вкусно, питательно и просто! Практически идеальный завтрак. А если к яичнице или отварному яйцу вы добавите еще и овощи, получите почти идеальный вариант для еды утром.

Напомним, котлета по-киевски считается одним из самых популярных украинских блюд во всем мире. Но в приготовлении она достаточно сложна, и чтобы сделать котлету идеальной, нужно знать несколько важных секретов. Известный телекулинар Григорий Герман рассказал, как приготовить очень похожее блюдо, только гораздо проще – идеальной формы на косточке, но со своим сюрпризом внутри.

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