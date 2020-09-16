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Запеченные яблоки со сметаной: рецепт идеального десерта

Печеные яблоки - очень простой в приготовлении десерт

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Запеченные яблоки - натуральный осенний десерт, который отличается не только своим неповторимым вкусом, но и полезными свойствами. На приготовления этого блюда нужно минимум времени и ингредиентов, так что записывайте рецепт, которым поделилось издание Food.inmyroom.

Запеченные яблоки со сметаной: рецепт идеального десерта

Запеченные яблоки

Ингредиенты: 2-3 яблока, 1 ч. л масла, щепотка молотого мускатного ореха, 25 г мелкокристаллического сахара, 1 яйцо, 2 ст. л. сметаны

Способ приготовления: Разогрейте духовку до 180 градусов. Отрежьте нижнюю часть фрукта, чтобы он мог стоять на противне, затем обрежьте верхний край и избавьтесь от мякоти, оставив около ½ см краям.

Грубо нарежьте яблочную мякоть и поместите в кастрюлю, добавив немного воды. Накройте крышкой и тушите где-то минут 5. В миске смешайте масло, сахар, мускатный орех и яичный желток, добавьте смесь к яблочной мякоти. Потом взбейте белок с помощью миксера и добавьте к остальным ингредиентам. Поместите эту смесь в яблоки и выпекайте в течение 20–25 минут, пока фрукт не покроется золотистой корочкой.

При подаче сверху на яблоки выложите сметану и посыпьте мускатным орехом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить творожный десерт.


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