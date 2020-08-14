Запасы на зиму: как приготовить томатную пасту дома

Лето – это сезон не только свежих овощей и фруктов, а и заготовок. Самое время запастись на зиму ингредиентом многих блюд – томатной пастой. Согласитесь, что приготовленная паста дома превосходит покупную как по вкусу, так и по пользе. Процесс загустения будет происходить не за счет искусственных консервантов, а методом длительного вываривания жидкости. Как самостоятельно приготовить томатную пасту на зиму, сообщает портал Food in my room.

Для приготовления домашней томатной пасты объемом 1,5 литра понадобятся свежие помидоры (8 кг) и стерильные банки. Выберите зрелые, красные, мягкие томаты. Затем помойте их и нарежьте на 4–6 частей. После чего сложите в кастрюлю и поставьте на огонь. Готовьте помидоры на среднем огне примерно 40 минут после закипания. Далее, когда получите мякоть консистенцией, похожей на кашу, протрите разваренную массу через мелкое сито – так вы удалите ненужные кожицу и семечки.

Теперь полученный томатный сок уваривайте на слабом огне около 2 часов, проверяя его хотя бы раз в 20 минут, и помешивая. Отметим, что паста начнет густеть со дна, поэтому нужно будет постоянно помешивать ее, пока не добьетесь нужной степени густоты. Затем разложите пасту в подготовленные баночки, закрутите и оставьте остывать вверх дном, накрыв полотенцем. После того как банки полностью остынут, переместите их в сухое прохладное место до зимней поры.

Напомним, что ранее мы публиковали рецепт вяленых помидоров по-итальянски на зиму.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!