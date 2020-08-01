Заготовки на зиму: рецепт вяленых помидоров по-итальянски

Фото: bene-gusto.com

Сохранить сочные помидоры до зимы можно не только в виде консервации. В последние годы популярность обретает идея сушить томаты, которая пришла к нам из Италии. Рецептом вяленых томатов по-итальянски поделился кулинарный блог Bene Gusto.

Под солнцем помидоры сушатся от четырех до десяти дней в зависимости от сорта и размера плода. Благодаря духовке или дегидратору процесс сокращается и занимает около 12 часов. Во время сушки из помидоров испаряется влага и они теряют до 88-93% от первоначального веса. Поэтому для получения килограмма вяленых томатов потребуется 8-12 кг свежих помидоров. Для приготовления вяленых томатов лучше всего подходят небольшие плоды и томаты сортов "сливка" и "черри".

Вам понадобятся такие ингредиенты: 1,5 кг помидор "сливка", головка чеснока, 3 веточки тимьяна, 2 веточки розмарина, соль, растительное масло.

Промойте помидоры, разрежьте пополам и выложите на решетку, застеленную фольгой или пергаментом. Сверху немного посолите, пропустите чеснок через пресс и выложите сверху помидоров. Нарежьте мелко тимьян и розмарин, посыпьте ими томаты. Слегка сбрызните растительным маслом.

Затем отправляйте вялиться в духовку при температуре 60-80°C. Процесс занимает от 8 до 12 часов в зависимости от размера плодов. Периодически приоткрывайте дверцу духовки примерно на 1 см, чтобы из духового шкафа испарялась лишняя влага. Вяленые томаты можно добавлять в салаты, пасту, пиццу, выпечку, делать бутерброды или же просто есть.







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