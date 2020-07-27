Мариновка на зиму: как приготовить хрустящие малосольные огурцы

Фото: bene-gusto.com

Малосольные огурцы можно приготовить всего за сутки, главное – выбрать правильно основной ингредиент. Для засолки и консервирования берите молодые ровные огурцы длиной до 10 см сортов с темно-зеленой кожурой и черными шипами, потому что овощи с белыми шипами и плотной кожурой хуже вбирают рассол и в банке становятся мягкими. Рецепт хрустящих малосольных огурцов опубликовал кулинарный портал Bene Gusto.

Понадобятся: 1 кг огурцов, 2 ст.л соли, 3 зубчика чеснока, соцветия укропа, листья черной смородины, листья хрена, вода.

Огурцы хорошо промыть, залить холодной водой и оставить на два часа. За это время они напитаются влагой и будут хрустящими.

Затем очистить чеснок. Соцветия укропа, 5-7 листиков черной смородины и 2-3 листа хрена промыть и крупно нарезать, чтобы они поместились в банку, но занимали немного места. Мельчить не стоит.

На дно банки уложите треть зелени и чеснок. Потом плотно укладываем огурцы, сверху добавляем укроп с листьями смородины и хрена, докладываем банку огурцами и остатками зелени. Указанное количество огурцов поместится в двухлитровую банку.

Засолки может быть в двух вариантах.

Если не планируете хранить огурцы до зимы, то можете смело засыпать соль и залить холодной водой. В этом случае банку с огурцами закрываем неплотно, можно - обратной стороной крышки, и ставим в какую-то емкость, потому что в процессе брожения будет вытекать сок. Огурцы должны мариноваться как минимум три дня.

Или же заливаем огурцы кипятком и оставляем настаиваться 10 минут. Сливаем воду, добавляем соль. Рассол доводим до кипения и снова заливаем огурцы. Банку закрываем плотной капроновой крышкой. Даем остыть и ставим в прохладное место. Храниться такие огурцы под капроновой крышкой могут всю зиму. Со временем рассол может помутнеть, но это нормально.





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