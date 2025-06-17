Заготовить щавель на зиму просто: ТОП-5 идеальных способов

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Щавель – это полезная зелень, богатая витаминами и минералами. Вкус щавеля хорошо дополняет супы, соусы и выпечку. Как и другая зелень, щавель растет летом, так что, чтобы пользоваться ею зимой, следует заранее позаботиться о ее заготовке. Портал "Комментарии" публикует лучшие рецепты заготовки щавеля.
Щавель. Иллюстративное фото
Щавель можно заморозить – это один из самых простых и эффективных способов сохранить щавель. Чтобы правильно заморозить щавель, нужно:
промыть зелень под холодной водой и тщательно высушить,
нарезать листья полосками или оставить целыми,
разложить щавель в герметичные пакеты или контейнеры,
хранить в морозильной камере при -18°C.
Такой щавель можно использовать для супов и соусов без предварительного размораживания.
Щавель можно посушить - это позволит заготовить зелень на зиму без замораживания. Для этого нужно:
вымыть и высушить листья.
разложить щавель на пергаменте или повесить в сухом месте,
через 1-2 недели можно измельчить и хранить в стеклянных банках.
Сушеный щавель отлично подходит для приправ и выпечки.
Щавель можно засолить. Для этого нужно:
измельчить свежий щавель,
смешать с солью в пропорции 1:4 (1 часть соли на 4 части щавеля),
плотно утрамбовать смесь в стерильные банки,
хранить в холодильнике.
Такой щавель можно добавлять в супы и мясные блюда.
Щавель можно хранить в собственном соку. Такой продукт сохраняет свой аромат и полезные свойства. Для этого нужно:
измельчить щавель,
уложить в стерильные банки, утрамбовывая, чтобы выделился сок,
закрыть банки и хранить в холодильнике.
Этот способ позволяет легко использовать щавель в супах и соусах.
Щавель можно законсервировать – это отличный способ сохранить зелень на длительное время. Для этого нужно:
нарезать щавель и уложить в стерильные банки,
залить кипятком или слабым раствором соли,
закрыть банки и стерилизовать.
Такой щавель можно использовать для борща и горячих блюд.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как правильно готовить печень, чтобы она не стала жесткой.
Новости