Заготовить щавель на зиму просто: ТОП-5 идеальных способов

Щавель – это полезная зелень, богатая витаминами и минералами. Вкус щавеля хорошо дополняет супы, соусы и выпечку. Как и другая зелень, щавель растет летом, так что, чтобы пользоваться ею зимой, следует заранее позаботиться о ее заготовке. Портал "Комментарии" публикует лучшие рецепты заготовки щавеля.

Щавель. Иллюстративное фото

Щавель можно заморозить – это один из самых простых и эффективных способов сохранить щавель. Чтобы правильно заморозить щавель, нужно:

промыть зелень под холодной водой и тщательно высушить,

нарезать листья полосками или оставить целыми,

разложить щавель в герметичные пакеты или контейнеры,

хранить в морозильной камере при -18°C.

Такой щавель можно использовать для супов и соусов без предварительного размораживания.

Щавель можно посушить - это позволит заготовить зелень на зиму без замораживания. Для этого нужно:

вымыть и высушить листья.

разложить щавель на пергаменте или повесить в сухом месте,

через 1-2 недели можно измельчить и хранить в стеклянных банках.

Сушеный щавель отлично подходит для приправ и выпечки.

Щавель можно засолить. Для этого нужно:

измельчить свежий щавель,

смешать с солью в пропорции 1:4 (1 часть соли на 4 части щавеля),

плотно утрамбовать смесь в стерильные банки,

хранить в холодильнике.

Такой щавель можно добавлять в супы и мясные блюда.

Щавель можно хранить в собственном соку. Такой продукт сохраняет свой аромат и полезные свойства. Для этого нужно:

измельчить щавель,

уложить в стерильные банки, утрамбовывая, чтобы выделился сок,

закрыть банки и хранить в холодильнике.

Этот способ позволяет легко использовать щавель в супах и соусах.

Щавель можно законсервировать – это отличный способ сохранить зелень на длительное время. Для этого нужно:

нарезать щавель и уложить в стерильные банки,

залить кипятком или слабым раствором соли,

закрыть банки и стерилизовать.

Такой щавель можно использовать для борща и горячих блюд.

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