Ягодный компот с мятой и лимоном: рецепт летнего напитка

В жаркую погоду справиться с жаждой поможет вкусный и полезный компот из свежих ягод. Приготовить его в домашних условиях очень легко и быстро. Рецептом освежающего напитка поделилось издание Koolinar.

Для приготовления компота вам понадобятся: горсть малины, черной и красной смородины, вишни, клубники, крыжовника и других ягод (по вкусу), а также 2,5-3 л воды, 15-20 грамм лимона, 300 грамм сахара и 2 веточки свежей мяты.

Способ приготовления: Ягоды промойте под водой, переберите и обсушите. Возьмите кастрюльку, залейте в нее воду и поставьте на средний огонь. Когда вода закипит, добавьте в нее все ягоды и прокипятите 15-20 минут. Далее добавьте в напиток сахар, лимон и веточки мяты, перемешайте и оставьте на огне еще на пару минут. После этого процедите компот, дайте ему немножко остыть и подавайте на стол. Приятного настроения!

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