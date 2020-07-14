Ягодный компот с мятой и лимоном: рецепт летнего напитка

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Светлана Шкурупий
В жаркую погоду справиться с жаждой поможет вкусный и полезный компот из свежих ягод. Приготовить его в домашних условиях очень легко и быстро. Рецептом освежающего напитка поделилось издание Koolinar.
Для приготовления компота вам понадобятся: горсть малины, черной и красной смородины, вишни, клубники, крыжовника и других ягод (по вкусу), а также 2,5-3 л воды, 15-20 грамм лимона, 300 грамм сахара и 2 веточки свежей мяты.
Способ приготовления: Ягоды промойте под водой, переберите и обсушите. Возьмите кастрюльку, залейте в нее воду и поставьте на средний огонь. Когда вода закипит, добавьте в нее все ягоды и прокипятите 15-20 минут. Далее добавьте в напиток сахар, лимон и веточки мяты, перемешайте и оставьте на огне еще на пару минут. После этого процедите компот, дайте ему немножко остыть и подавайте на стол. Приятного настроения!
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