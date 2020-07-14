kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.07.2020

BTC/USD

9195.16

ETH/USD

238.61

LTC/USD

43.41

НБУ 14.07.2020

USD/UAH

27.33

EUR/UAH

30.96

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг рецепты Ягодный компот с мятой и лимоном: рецепт летнего напитка
commentss НОВОСТИ Все новости

Ягодный компот с мятой и лимоном: рецепт летнего напитка

Этот напиток хорошо освежает и обогащает витаминами

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий
Ягодный компот с мятой и лимоном: рецепт летнего напитка

В жаркую погоду справиться с жаждой поможет вкусный и полезный компот из свежих ягод. Приготовить его в домашних условиях очень легко и быстро. Рецептом освежающего напитка поделилось издание Koolinar.

Для приготовления компота вам понадобятся: горсть малины, черной и красной смородины, вишни, клубники, крыжовника и других ягод (по вкусу), а также 2,5-3 л воды, 15-20 грамм лимона, 300 грамм сахара и 2 веточки свежей мяты.

Способ приготовления: Ягоды промойте под водой, переберите и обсушите. Возьмите кастрюльку, залейте в нее воду и поставьте на средний огонь. Когда вода закипит, добавьте в нее все ягоды и прокипятите 15-20 минут. Далее добавьте в напиток сахар, лимон и веточки мяты, перемешайте и оставьте на огне еще на пару минут. После этого процедите компот, дайте ему немножко остыть и подавайте на стол. Приятного настроения!

Напомним, как приготовить вкусный квас в домашних условиях: три необычных рецепта.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как самостоятельно приготовить холодный домашний чай с лимоном.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!