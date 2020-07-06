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Ягодное желе за 10 минут: рецепт вкусного десерта

Ягодное желе подарит вам легкость и освежит в период жаркого лета

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий
Ягодное желе за 10 минут: рецепт вкусного десерта

Лето радует нас изобилием фруктов и ягод. В этих продуктах содержится большое количество витаминов и полезных веществ, поэтому почаще добавляйте их в свой рацион. Издание kolobok поделилось простым, но очень вкусным рецептом ягодного желе.

Для приготовления десерта вам понадобятся следующие продукты: 500 г ягод (вишня, смородина, черешня, клубника и другие), 4-6 ст. л. сахара, 1 л воды и 20 г желатина.

Способ приготовления: Сначала тщательно переберите и промойте ягоды. В отдельную чашку отложите самые красивые из них, чтобы потом разложить  в креманки, а из остальных сварите ягодно-сахарный отвар. Для его приготовления необходимо вскипятить воду и добавить туда ягоды. Отваривайте их 5-10 минут, а в конце добавьте сахар по вкусу. Накройте отвар крышкой и дайте настояться 20-40 минут, чтобы вкус  стал более насыщенным. Затем замочите желатин в половине стакана теплой воды на 10-15 минут.  Процедите ягодный отвар через марлю,  и влейте, помешивая, распущенный желатин.

Разложите по креманкам или по чашкам ягоды и залейте ягодным отваром с желатином. Остудите десерт до комнатной температуры и поместите в холодильник на 4-5 часов до полного застывания.

Плюс ягодного желе, прежде всего, в его низкой калорийности. На 100 грамм десерта приходится всего лишь около 50 калорий. Вместе с тем, он подарит вам легкость и освежит в период жаркого лета. 

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