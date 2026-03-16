Вы точно готовите дерюны неправильно: шеф раскрыл секрет, который сменит вашу кухню.

Шеф и коллекционер гастрономических рецептов Виталий Качкан из ресторана карпатской кухни Дом Муляровых поделился профессиональными секретами приготовления этого блюда.

Пять простых лайфхаков от повара, которые сделают деруны идеально хрустящими

Как передают "Комментарии", по словам повара, примерно 90% людей готовят деруны неправильно , ведь не учитывают важные нюансы картофеля, температуры сковороды и правильного баланса ингредиентов.

Почему драники часто не выходят

Главная проблема – неправильная работа с картофелем. Из-за окисления она быстро темнеет, а избыток жидкости делает массу слишком водянистой.

Также многие добавляют муку, что делает деруны тяжелыми и "резиновыми" .

Шеф объясняет: настоящие деруны должны быть хрустящими снаружи, но нежными внутри и достичь этого можно только при правильной технике.

Натрите лук первым

Один из самых простых, но малоизвестных секретов – сначала натирать именно лук .

Лук содержит природные кислоты, замедляющие окисление картофеля .

Если же сначала натереть картошку, нижний слой массы быстро темнеет и драники теряют аппетитный цвет.

Не выливайте картофельный сок

Многие хозяйки сразу сливают жидкость из картофеля, но повар советует делать иначе.

Сначала ее нужно отцедить в стакан и оставить на несколько минут .

Когда жидкость отстоится, на дне образуется натуральный картофельный крахмал .

Именно его следует вернуть к массе – это сделает деруны более густыми и поможет им держать форму.

Забудьте о муке

По словам шефа, мука – главная ошибка в дерунах .

Оно меняет текстуру и делает блюдо тяжелым.

Гораздо лучше работает картофельный крахмал , который природно содержится в картофеле.

Именно он отвечает за правильную консистенцию и хрустящую корочку.

Правильная температура сковороды

Еще один секрет – температура сковородки.

Многие пытаются жарить деруны на сильном огне, но это ошибка.

Как объясняет шеф, огонь должен быть средним , чтобы деруны успели равномерно прожариться.

Если сковорода слишком горячая, они быстро подгорают снаружи, но остаются сырыми внутри.

Не кладите деруны на салфетку

После жарки многие кладут драники на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Но шеф советует другим способом.

Лучше выкладывать их на металлическую решетку .

Это позволяет воздуху циркулировать вокруг дерунов и сохранять их хрустящую корочку .

Пропорции для идеальных дерунов

Виталий Качкан также поделился базовыми пропорциями для большой порции.

На килограмм картофеля нужно:

1 яйцо

150 г лука

30 г картофельного крахмала

Интересный нюанс – часть картофеля шеф натирает мелкой теркой, а часть средней. Это помогает получить идеальный баланс текстуры .

Почему драники – больше чем просто блюдо

Деруны считаются одним из главных традиционных блюд украинской кухни.

Особенно известен Международный фестиваль дерунов в Коростене , который ежегодно собирает тысячи гостей.

Там повара соревнуются в приготовлении лучших дерунов, экспериментируют с рецептами и открывают новые кулинарные секреты.

Но, как говорят шефы, идеальные драники начинаются не с рецепта, а с правильной техники .

