Всего три ингредиента: готовим вкусное мороженое дома (ВИДЕО)



















Конец последнего месяца весны радует комфортной и теплой погодой, а в такие деньки хочется отведать что-то прохладное, например, вкусное мороженое. Но если вы не хотите покупать его в магазине из-за разных подсластителей и добавок, тогда приготовьте дома. Ваши домочадцы точно будут в восторге.

Пошаговый рецепт домашнего мороженого (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 500 мл сливок (жирность 33% и выше), 200 мл сгущенного молока, 150 г свежих фруктов и ягод (на вкус).

Способ приготовления: вылейте сливки в глубокую тарелку и взбейте их до пиков, чтобы они оставались холодными. Потом добавьте сгущенку, соедините с помощью венчика. Фрукты и ягоды помойте и нарежьте мелкими кусочками. Добавьте их в сливочную массу. Переложите все в тарелку, накройте пищевой пленкой. Отправьте десерт в морозилку до полной заморозки. Приятного аппетита!

Напомним, что мороженое – главное летнее лакомство, которое любят и дети, и взрослые. В магазинах сейчас можно выбрать десятки наименований и видов этого продукта, но самое вкусное мороженое – приготовленное своими руками. Сделать его в домашних условиях несложно, если следовать рецепту.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мороженое часто фальсифицируют, особенно, когда на него повышается спрос. Профессор Ольга Прунтова рассказала, как можно отличить настоящее мороженое от подделки.

Читайте также, что вкус мороженого знаком нам с детства. Десерт, которым приятно перекусить в жаркий день, любят дети и их родители. Многие считают, что это лакомство не содержит ничего полезного и может только навредить. Мы собрали несколько фактов, которые доказывают обратное.

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