Всего 3 ингредиента: готовим шоколадную глазурь для пасок

Близится праздник Пасхи, основным атрибутом которого являются куличи. Их принято украшать фигурными крестиками, кондитерской посыпкой и глазурью. Но как ее приготовить? Записывайте простой рецепт шоколадной глазури, на приготовление которой потребуется всего 3 основных компонента.

Как приготовить шоколадную глазурь для пасок (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 6 столовых ложек какао-порошка, 5 ст. л. сливочного масла и 1 стакан сахара.

Способ приготовления: возьмите небольшую кастрюлю, поставьте ее на медленный огонь и растопите в ней масло, смешав с какао-порошком. Тщательно их перемешайте и оставьте так примерно на 5 минут. После снимите кастрюлю с огня, добавьте в полученную массу сахар и ванильный экстракт (по желанию). Ингредиенты тщательно перемешайте, добавив 2 столовые ложки горячей воды, пока глазурь не остыла.

При необходимости можно еще добавить сахар. Возьмите свои куличи и сверху равномерно нанесите шоколадную глазурь, после чего украсьте его посыпкой или другим декором. Все, блюдо готово к употреблению!

Напомним, что на пороге Пасха — самый большой и светлый христианский праздник, который, по традиции, встречают с крашанками и куличами. Если на приготовление выпечки у вас свободного времени практически нет, можете воспользоваться домашним рецептом ароматного кулича в мультиварке.

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