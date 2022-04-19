Всего 3 ингредиента: готовим шоколадную глазурь для пасок

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Светлана Шкурупий
Близится
праздник Пасхи, основным атрибутом которого являются куличи. Их принято
украшать фигурными крестиками, кондитерской посыпкой и глазурью. Но как ее
приготовить? Записывайте простой рецепт шоколадной глазури, на приготовление
которой потребуется всего 3 основных компонента.
Как приготовить шоколадную глазурь для пасок (фото из открытых источников)
Ингредиенты:
6 столовых ложек какао-порошка, 5 ст. л. сливочного масла и 1 стакан сахара.
Способ
приготовления: возьмите небольшую кастрюлю, поставьте ее на медленный огонь и
растопите в ней масло, смешав с какао-порошком. Тщательно их перемешайте и
оставьте так примерно на 5 минут. После снимите кастрюлю с огня, добавьте в
полученную массу сахар и ванильный экстракт (по желанию). Ингредиенты тщательно
перемешайте, добавив 2 столовые ложки горячей воды, пока глазурь не остыла.
При
необходимости можно еще добавить сахар. Возьмите свои куличи и сверху
равномерно нанесите шоколадную глазурь, после чего украсьте его посыпкой или
другим декором. Все, блюдо готово к употреблению!
Напомним,
что на пороге Пасха — самый большой и светлый христианский праздник, который,
по традиции, встречают с крашанками и куличами. Если на приготовление выпечки у
вас свободного времени практически нет, можете воспользоваться домашним рецептом ароматного кулича в мультиварке.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что многие люди придерживались
Великого поста, который начался за семь недель до Христова Воскрешения. Скоро
они смогут вернуться к привычным продуктам, от которых пришлось на время
отказаться. Для того, чтобы уберечь организм от стресса, нужно выходить из
поста постепенно. Что важно учитывать?
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